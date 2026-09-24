Uber anunció la llegada de Uber Mujeres a Colombia, una nueva alternativa dentro de su aplicación que permitirá a las usuarias elegir trayectos en los que se busque conectarlas, preferiblemente, con arrendadoras. La herramienta empezará a habilitarse progresivamente en Bogotá, Medellín y Cali.

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La compañía explicó que la opción busca ampliar las posibilidades de elección de las mujeres al momento de movilizarse y que su disponibilidad dependerá de la cantidad de arrendadoras conectadas en cada momento.

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Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina, explicó que la nueva herramienta surgió a partir de las solicitudes y comentarios de las propias usuarias.

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La ejecutiva recordó que en 2021 la plataforma lanzó Uber Ellas, una función dirigida a las arrendadoras que les permite elegir si desean realizar trayectos con usuarias mujeres.

“Uber Mujeres es el siguiente paso de un camino que comenzó escuchando a las mujeres”, afirmó Mendoza.

Según la gerente, esa experiencia y las necesidades expresadas posteriormente por las usuarias llevaron a la compañía a desarrollar una opción que también les permitiera a ellas tener mayor capacidad de elección.

Más mujeres están conduciendo con Uber

De acuerdo con las cifras entregadas por la compañía, el número de arrendadoras activas en la aplicación en Colombia aumentó más de 1.000 % durante los últimos cinco años.

Uber señaló que este crecimiento representa una oportunidad para desarrollar alternativas dirigidas a las preferencias de las mujeres que utilizan la plataforma.

La empresa también compartió los resultados de una encuesta realizada entre usuarias. Según sus datos:

84 % valoraría una alternativa que les permitiera movilizarse preferiblemente con arrendadoras.

valoraría una alternativa que les permitiera movilizarse preferiblemente con arrendadoras. 96 % considera que Uber Mujeres responde a sus necesidades de movilidad.

considera que Uber Mujeres responde a sus necesidades de movilidad. Los momentos en los que más contemplan utilizar esta opción son los trayectos nocturnos y aquellos en los que se movilizan solas.

Mendoza aseguró que las preferencias de las usuarias pueden variar dependiendo de la situación y que, por ello, la compañía busca ofrecer distintas alternativas dentro de la aplicación.

¿Cómo funcionará Uber Mujeres?

La nueva opción podrá utilizarse de diferentes maneras, aunque su disponibilidad estará sujeta a la oferta de arrendadoras en cada ciudad y momento.

Las usuarias podrán acceder a Uber Mujeres mediante:

Trayecto inmediato: al solicitar un viaje en el momento, siempre que la opción esté disponible en la ciudad.

al solicitar un viaje en el momento, siempre que la opción esté disponible en la ciudad. Reserva: podrán programar el trayecto con anticipación.

podrán programar el trayecto con anticipación. Preferencia: podrán dejar configurada la opción para aumentar las posibilidades de ser conectadas con una arrendadora en futuros viajes.

La propia plataforma de Uber explica que las preferencias de este tipo no garantizan que siempre haya una coincidencia con una conductora, debido a la disponibilidad y al número de arrendadoras conectadas.

Paso a paso para configurar Uber Mujeres como preferencia

Las usuarias que quieran dejar esta alternativa configurada para futuros trayectos deberán:

Abrir la aplicación de Uber. Entrar a “Cuenta”. Buscar “Preferencias de trayecto”. Seleccionar “Prefiero trayecto con arrendadoras”.

Una vez configurada, la preferencia podrá aumentar las posibilidades de conexión con una arrendadora, pero estará condicionada a la oferta disponible.

Cabe desatacar que el valor será el mismo que el servicio de Uber Ya y que no representan un valor adicional.

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Bogotá, Medellín y Cali serán las primeras ciudades

Uber explicó que Uber Mujeres no llegará inicialmente a todo el país. El despliegue comenzará de manera gradual en Bogotá, Medellín y Cali.

La compañía no presentó la herramienta como una garantía de seguridad ni como una obligación para las usuarias, sino como una alternativa adicional de elección dentro de la aplicación. El lanzamiento se suma a otras funciones de Uber dirigidas a ampliar las opciones para mujeres usuarias y arrendadoras, como Uber Ellas.

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