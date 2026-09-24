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Expertos de Colombia han advertido que es necesario realizar un análisis exhaustivo de los posibles efectos de la fumigación aérea de cultivos ilícitos antes de contemplar su reanudación, particularmente en aspectos relacionados con la salud, la seguridad alimentaria y el impacto ambiental. Esta preocupación surge debido a los posibles efectos que tales medidas podrían tener, en especial, sobre comunidades afrocolombianas, que históricamente han sufrido consecuencias desproporcionadas.

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De acuerdo con el Mecanismo de Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la aplicación de la ley, esta advertencia fue presentada en un informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra. El informe trata específicamente sobre el enfoque del gobierno de Abelardo de la Espriella en la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico. Según este documento, resulta fundamental que cualquier medida adoptada no refuerce prácticas de racismo sistémico, dado el contexto de exclusión y violencia que afrontan las comunidades afectadas.

Los expertos recuerdan que las comunidades afrocolombianas han sido especialmente vulnerables a políticas de seguridad y control basadas en acciones punitivas y militarizadas, sobre todo en territorios donde la presencia del Estado ha sido limitada, y la violencia armada y las economías ilícitas han predominado. Por eso, el informe recomienda que toda política de seguridad y drogas implemente una perspectiva étnico-racial, respete los derechos humanos e incluya la participación activa de los grupos impactados, como mecanismo para evitar nuevas formas de discriminación.

El informe de la ONU también resalta que los estereotipos raciales siguen profundamente arraigados en la sociedad colombiana, especialmente en lo que respecta a la asociación de jóvenes afrocolombianos con la criminalidad y situaciones de peligro. Esto ha tenido implicaciones considerables en el acceso a la justicia, evidenciándose en controles y registros policiales injustificados, así como en el uso excesivo, e incluso letal, de la fuerza. Además, se denuncia una notoria discriminación en la imposición de comparendos —multas administrativas—, castigos que afectan principalmente a jóvenes y a personas en condiciones socioeconómicas precarias.

Ante este escenario, el Mecanismo de la ONU solicita una revisión integral del impacto de los comparendos e insta a aplicar una moratoria en esas sanciones, así como la cancelación de las multas aún pendientes. Las recomendaciones buscan fortalecer un enfoque de justicia social y étnica en la aplicación de la ley en Colombia, evitando que las políticas de seguridad agudicen desigualdades históricas.

¿Por qué la ONU advierte sobre el racismo sistémico en las políticas contra narcotráfico en Colombia?

La ONU advierte sobre el racismo sistémico porque las políticas de control territorial y lucha contra el narcotráfico tienden a impactar de manera desproporcionada a comunidades afrocolombianas. El informe documenta que medidas, como los controles policiales y la imposición de comparendos, recaen especialmente sobre jóvenes racializados, perpetuando estereotipos negativos y afectando su acceso a la justicia.

¿Cuáles son los riesgos de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos sin una evaluación previa?

Reanudar la fumigación aérea sin una evaluación previa puede tener consecuencias negativas para la salud, el medioambiente y la seguridad alimentaria, según los expertos citados en el informe. Estas repercusiones afectan principalmente a comunidades vulnerables, por lo que el mecanismo de la ONU recomienda un análisis detallado que incluya perspectiva étnico-racial y garantice la participación de las personas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.