Una alerta de los habitantes del sur de Bogotá permitió que la Policía capturara a tres hombres y una mujer que, según las autoridades, estarían relacionados con una banda dedicada a cometer hurtos a viviendas mediante la suplantación de funcionarios de la Policía Judicial.

Sigue a PULZO en Discover

El operativo se desarrolló en la localidad de Tunjuelito, donde unidades adscritas al CAI Venecia activaron un plan de búsqueda después de recibir información de los ciudadanos sobre varias personas que se movilizaban en un vehículo y que, presuntamente, intentaban ingresar a viviendas haciéndose pasar por integrantes de la Sijín o la Dijín.

(Lea también: Nueva modalidad de robo en Bogotá: ladrones utilizaron ácido para ingresar a un local y llevarse millonada)

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los sospechosos habrían llegado a diferentes viviendas utilizando como pretexto la búsqueda de un supuesto vehículo hurtado.

Lee También

Con esta excusa, aparentemente les manifestaban a los residentes que necesitaban revisar las cámaras de seguridad de los inmuebles, con el propósito de obtener acceso a las viviendas. La situación generó sospechas entre los habitantes del sector, quienes utilizaron las redes de participación cívica y los grupos de WhatsApp ‘Zonas Seguras’ para alertar a las autoridades.

A partir de las características del automóvil suministradas por la comunidad, las patrullas iniciaron un operativo de búsqueda y seguimiento.

La Policía activó un plan candado para ubicar el vehículo señalado por los ciudadanos. El procedimiento se extendió durante aproximadamente 20 minutos. Finalmente, los uniformados lograron interceptar el automotor en calles del barrio Nuevo Muzú, en Tunjuelito.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron ocultos en la parte delantera dos armas de fuego, un arma cortopunzante, munición y tres teléfonos celulares.

Según las autoridades, estos elementos presuntamente podrían haber sido utilizados para intimidar a las víctimas en caso de que los sospechosos lograran ingresar a los inmuebles bajo la falsa identidad de funcionarios oficiales.

El teniente coronel Julián Cetina, comandante de la Estación de Policía de Tunjuelito, resaltó el papel de los habitantes en la reacción de las autoridades.

“Gracias a la denuncia de la comunidad que alertó a las patrullas de vigilancia a través de los grupos de mensajería instantánea sobre la presencia de personas sospechosas que, al parecer, se estaban haciendo pasar por falsos funcionarios de Policía Judicial, se iniciaron las labores de búsqueda”, explicó Cetina.

Las autoridades reiteraron la importancia de informar oportunamente sobre comportamientos sospechosos, especialmente cuando personas intenten ingresar a viviendas argumentando pertenecer a organismos de seguridad.

(Lea también: Balacera en supermercado de Bogotá luego de intento de robo: ladrones huyeron del lugar)

Los tres hombres y la mujer fueron capturados en flagrancia y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar su situación jurídica dentro del proceso.

De acuerdo con la información oficial, los capturados deberán responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El vehículo fue inmovilizado y tanto las armas como los demás elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.