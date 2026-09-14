Un inusual método fue utilizado por un grupo de delincuentes para ingresar a un establecimiento comercial de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde se llevaron productos y elementos cuyo valor, según la propietaria, alcanzaría los 10 millones de pesos.

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De acuerdo con el relato de la afectada, los responsables utilizaron ácido para debilitar los barrotes de una de las ventanas del negocio y así conseguir un punto de acceso al interior.

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Según contó la propietaria, uno de los delincuentes logró entrar al establecimiento a través de la ventana. Una vez dentro, habría encontrado las llaves de la puerta principal y procedió a abrirla para permitir el ingreso de los demás integrantes del grupo.

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Los otros sujetos, que aparentemente permanecían en las inmediaciones a bordo de un automóvil, entraron al establecimiento y comenzaron a recoger diferentes productos.

El robo se habría extendido durante poco más de una hora. En ese tiempo, los delincuentes recorrieron las estanterías del negocio y seleccionaron mercancía que posteriormente sacaron del lugar para cargarla en el vehículo.

Uno de los elementos que podría ser clave para la investigación son las cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera del establecimiento. Según la víctima, los dispositivos captaron los movimientos de los delincuentes, desde el momento en que ingresaron al negocio hasta cuando abandonaron el lugar con los elementos hurtados.

Las grabaciones podrían ser utilizadas por las autoridades para intentar establecer la identidad de los responsables y determinar las características del vehículo utilizado durante la huida. La propietaria calcula que las pérdidas ascienden aproximadamente a $10 millones.

De ese monto, cerca de $ 6 millones corresponderían a productos de belleza. El resto estaría representado en mercancía como licores y cigarrillos, además de un televisor y un computador.

La afectada aseguró que, después de descubrir el robo, presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, manifestó su inconformidad con la respuesta recibida durante el proceso, pues, según su testimonio, el caso habría sido considerado inicialmente como un hurto de menor cuantía, debido a que el monto reportado no superaría el límite señalado por la entidad.

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La propietaria hizo un llamado a las autoridades para que revisen las imágenes de las cámaras de seguridad y adelanten las investigaciones necesarias para identificar a quienes estarían detrás del robo.

La comerciante también pidió que, una vez sean identificados y se recopilen los elementos de prueba correspondientes, los responsables sean judicializados por el hurto.

Por ahora, las circunstancias exactas del hecho y la identidad de los involucrados deberán ser establecidas por las autoridades a partir de la denuncia y del material de video disponible.

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