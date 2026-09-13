Un aparente robo terminó en un caso de justicia a mano propia en el norte de Bogotá, luego de que un hombre atropellara a unos presuntos ladrones que irían en moto.

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Los hechos se presentaron sobre el puente de la calle 183 que pasa sobre la Autopista Norte de la capital.

Al parecer, los señalados delincuentes se fueron contra un hombre, a quien le propinaron un ataque físico que le dejó heridas considerables. Al notar esto, el conductor de la Dodge Journey plateada intercedió usando su vehículo, dejando inmóviles a los agresores.

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Sin embargo, la camioneta sufrió daños considerables al perder su defensa delantera.

Unos videos evidenciaron cómo quedó el lugar después del incidente. Sobre el puente entre Suba y Usaquén quedó la camioneta en toda la mitad, lo que causó congestión vehicular. Además, se observó al ciudadano víctima de los presuntos delincuentes con un abundante sangrado.

De hecho, algunos testigos les recriminaron a los agresores por cómo lo dejaron. Los señalados asaltantes también quedaron con el rostro reventado y fueron golpeados por algunos presentes.

Miembros de la Policía hicieron presencia en el lugar y redujeron a los presuntos ladrones, quienes fueron esposados y puestos a disposición de las autoridades.

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