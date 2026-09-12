Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha impulsado acciones enfocadas en la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida para personas con discapacidad. Como parte de este compromiso nació el Centro Distrital de Referenciación y Apoyo Integral para la Inclusión Social (CADIS+), una iniciativa que, a través de dos espacios de formación especializados, busca transformar la relación de las personas con discapacidad y sus familias frente a la autonomía personal y la participación social.

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Las dos escuelas creadas dentro de CADIS+, la Escuela para la Vida Independiente y la Escuela de Familias Empoderantes, están dirigidas respectivamente a personas con discapacidad y a sus familiares y personas cuidadoras. El propósito de estas escuelas es, por un lado, consolidar destrezas para el desenvolvimiento autónomo en distintos entornos y, por otro, dotar de herramientas a quienes acompañan esos procesos, de acuerdo con información oficial de la SDIS.

El pasado 7 de septiembre marcó un hito para CADIS+, cuando 53 participantes de las localidades de Los Mártires y Suba culminaron su formación: 28 personas con discapacidad y 25 familiares o cuidadores recibieron la certificación correspondiente. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, el ciclo tuvo una duración de cinco meses, en los que se desarrollaron sesiones sobre autonomía, toma de decisiones, participación ciudadana y construcción de proyectos de vida.

Las voces de los beneficiarios reflejan el alcance de estos procesos. Leidy Johanna Reyes recalcó la importancia de prepararse para la vida independiente: "Yo aprendí que uno puede hacer las cosas solo... Cuando un día ellos [los padres] falten, uno debe saber qué hacer en la vida más adelante". Por su parte, Diana Patricia Pareja, madre participante en la Escuela de Familias Empoderantes, valoró encontrar una comunidad que comparte experiencias y apoya el proceso de soltar y acompañar a su hijo hacia su propia autonomía.

Marcela Cubides, subdirectora para la Discapacidad de la SDIS, explicó que estas iniciativas son una apuesta por promover la autonomía de las personas con discapacidad en el contexto de sus familias. Según Cubides, los cinco meses de formación permitieron fortalecer capacidades para la independencia y dotar a las familias de nuevas herramientas para acompañar de manera efectiva.

Las dos escuelas de CADIS+ son ejemplo de cómo la identificación de capacidades, intereses y necesidades puede conectar a las personas con discapacidad y sus familias con oportunidades acordes a sus proyectos de vida. El proceso continuará, buscando ampliar el impacto en la ciudad.

¿Cuáles son los objetivos de la Escuela para la Vida Independiente y la Escuela de Familias Empoderantes?

El objetivo principal de la Escuela para la Vida Independiente es fortalecer la autonomía, la toma de decisiones y la participación de las personas con discapacidad, apoyando su capacidad para desenvolverse y desarrollar proyectos de vida. Por su parte, la Escuela de Familias Empoderantes está orientada a que familiares y cuidadores cuenten con herramientas que les permitan acompañar y reconocer la autonomía e intereses de las personas con discapacidad dentro del contexto familiar y social.

¿Qué es el CADIS+ y cómo contribuye a la inclusión social en Bogotá?

El Centro Distrital de Referenciación y Apoyo Integral para la Inclusión Social (CADIS+) es una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social que identifica y articula capacidades, intereses y necesidades de las personas con discapacidad y su entorno, conectando a las familias con servicios y oportunidades acordes a sus proyectos de vida e impulsando así procesos de inclusión social en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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