Por: Portal Bogotá

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El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez asumió el viernes 4 de septiembre el mando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá y del Ejército, este alto oficial será responsable de velar por la seguridad y defensa de Bogotá y Cundinamarca, una tarea estratégica para la estabilidad y convivencia en el centro del país.

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Caicedo Benavidez nació en el municipio de Cucunubá y pasó su juventud en Ubaté, ambos en Cundinamarca. Comenzó su carrera militar en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, donde obtuvo el grado de subteniente el primero de diciembre de 1995. Su carrera se ha distinguido por ocupar cargos de responsabilidad como comandante de la Décima Quinta Brigada, jefe del Departamento de Gestión Fiscal y vicerrector académico de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto, según datos oficiales del Ejército Nacional.

Su formación académica destaca diversas especializaciones y maestrías, entre las que sobresalen Administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional, Comando y Estado Mayor, y Seguridad y Defensa Nacional. Además, es magíster en Estrategia y Geopolítica, Seguridad y Defensa Nacionales, Derecho Internacional Humanitario - Derechos Humanos (DIH – DDHH), Derecho Operacional y ha adelantado el Programa de Alta Dirección Empresarial en Inalde. Complementa su perfil la capacitación en docencia universitaria, historia militar, planeamiento estratégico, seguridad multidimensional y gestión institucional, lo que evidencia un liderazgo integral orientado a los desafíos contemporáneos en materia de seguridad.

Como reconocimiento a su servicio, Caicedo Benavidez ha recibido más de 32 distinciones, incluido el grado de Gran Oficial de la Orden de Boyacá y las órdenes del Mérito Militar José María Córdova y Antonio Nariño. En su hoja de vida también figuran la medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Medalla Santa Bárbara y la Medalla Batalla de Ayacucho, entre otras. El mando de la Décima Tercera Brigada le fue entregado tras la gestión del brigadier general César Augusto Martínez Páez, quien ahora asume el comando de la Segunda División del Ejército Nacional.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar hechos contrarios a la convivencia o de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que Bogotá continúe trabajando por espacios más seguros.

¿Quién es el nuevo comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional en Bogotá?

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, oriundo de Cucunubá y con una amplia trayectoria académica y militar, asumió esta posición desde el 4 de septiembre, según reportes de la Alcaldía de Bogotá y el Ejército Nacional. Su perfil destaca por su experiencia en cargos de dirección y múltiples distinciones recibidas a lo largo de su carrera.

¿Cuáles son las principales distinciones que ha recibido William Fernando Caicedo Benavidez?

De acuerdo con información oficial del Ejército Nacional, William Fernando Caicedo Benavidez cuenta con más de 32 reconocimientos, entre los cuales se encuentran la Orden de Boyacá en el grado de Gran Oficial, las órdenes del Mérito Militar José María Córdova y Antonio Nariño, la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Medalla Santa Bárbara y la Medalla Batalla de Ayacucho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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