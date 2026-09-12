Por: El Espectador

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó recientemente que la primera etapa del Bronx Distrito Creativo será entregada el próximo 14 de noviembre. Galán hizo este anuncio a través de su cuenta en la red social X, en la cual detalló que cuando la nueva administración recibió el proyecto apenas contaba con un 24 % de avance. Sin embargo, en la actualidad la obra ya supera el 98 %, lo que representa un progreso significativo en menos de un año. “Recibimos esta obra con un 24 % de avance. Hoy está en más del 98 %”, manifestó el mandatario, haciendo énfasis en la rapidez con la que se impulsó la culminación de este importante desarrollo para la ciudad.

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La primera etapa de este proyecto incluye la intervención de cerca de 35.000 metros cuadrados, un área considerablemente amplia en el centro de la capital. Este avance contempla también la recuperación de inmuebles históricos que por décadas formaron parte del antiguo Bronx, una zona emblemática de Bogotá caracterizada en el pasado por problemáticas sociales y urbanas. Entre los espacios que se están restaurando destacan La Flauta y La Facultad, dos edificaciones históricas del sector que, según el alcalde, tendrán un nuevo propósito y valor patrimonial gracias a esta transformación.

El objetivo principal del Bronx Distrito Creativo es la transformación de un sector estrechamente ligado a la historia de Bogotá, resignificando su identidad y promoviendo espacios de desarrollo cultural, creativo y de protección patrimonial. Durante años, el área del Bronx estuvo asociada a problemáticas como la inseguridad y la marginalidad; sin embargo, con esta intervención, el Distrito busca devolverle vitalidad. “El Bronx, un lugar histórico de la ciudad, tiene una nueva cara y vuelve a brillar”, expresó Galán, subrayando la importancia de esta apuesta urbana para el futuro de la capital.

Con la entrega de esta primera etapa, la Alcaldía de Bogotá avanza en la consolidación de un centro renovado, orientado a fomentar actividades culturales y creativas e impulsar la recuperación y preservación de la memoria histórica de la ciudad.

¿Cuántos metros cuadrados contempla la primera etapa del Bronx Distrito Creativo?

De acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la primera etapa del Bronx Distrito Creativo contempla la intervención de cerca de 35.000 metros cuadrados, abarcando espacios históricos como La Flauta y La Facultad, que han sido recuperados para darle un nuevo uso cultural y creativo al sector.

¿Cuál es el avance actual del proyecto Bronx Distrito Creativo en Bogotá?

Según la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y el propio alcalde, cuando la administración actual recibió el proyecto, este contaba con un 24 % de avance. Actualmente, la obra supera el 98 %, y se prevé la entrega de la primera etapa el 14 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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