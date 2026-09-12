Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este domingo 13 de septiembre de 2026, los habitantes de la localidad de San Cristóbal en Bogotá enfrentarán cortes de luz programados debido a que Enel Colombia, la empresa encargada del suministro de energía, realizará trabajos de mantenimiento y mejora en las redes eléctricas. Según información difundida por Enel Colombia, estas interrupciones en el servicio afectarán especialmente al barrio Buenos Aires, donde la suspensión se realizará desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en la zona comprendida entre la carrera 1 Este y la carrera 3 Este, entre la calle 5 Sur y la calle 7 Sur.

Sigue a PULZO en Discover

Esta clase de cortes programados responde a necesidades técnicas que buscan asegurar la calidad y continuidad en el servicio de energía. Para minimizar el impacto en la vida cotidiana de los residentes, Enel Colombia ofreció una serie de consejos para prepararse en estos casos. Recomienda a los ciudadanos que cuiden sus electrodomésticos, manteniéndolos desconectados durante la intervención, ya que esto reduce el riesgo de daños provocados por variaciones en la corriente eléctrica. Además, sugiere organizar las actividades del día considerando el horario de la suspensión y preparar con anticipación cualquier tarea que dependa de la electricidad.

Otra recomendación importante tiene que ver con la conservación de alimentos: Enel Colombia aconseja evitar abrir la nevera repetidamente durante el corte, pues así se preserva mejor la refrigeración y se reduce la posibilidad de daño en los alimentos. Para quienes viven en edificios o conjuntos residenciales, es posible que el personal técnico requiera acceder a áreas comunes para realizar los trabajos necesarios. En esos casos, la empresa solicita facilitar el ingreso, pero también invita a los usuarios a validar la identidad de los trabajadores a través de la línea telefónica 601 5 115 115, brindando así mayor seguridad a la comunidad.

Este tipo de jornadas programadas por Enel Colombia forman parte de las labores de mantenimiento y optimización del servicio en Bogotá, permitiendo que, a largo plazo, los usuarios tengan un suministro más estable. Si usted reside en el área mencionada, es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones y prepararse para la suspensión temporal del servicio, de acuerdo con lo informado por la empresa en sus canales oficiales.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 13 de septiembre de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia, el corte de luz programado afectará el barrio Buenos Aires, ubicado en la localidad de San Cristóbal, específicamente entre la carrera 1 Este y la carrera 3 Este, entre la calle 5 Sur y la calle 7 Sur. El corte se hará entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. y responde a labores de mantenimiento y mejora de las redes eléctricas en esa zona.

¿Qué recomendaciones entrega Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños, organizar las actividades diarias teniendo en cuenta el horario del corte, abrir lo menos posible la nevera para conservar la cadena de frío y autorizar el ingreso del personal técnico si es necesario, validando siempre su identidad a través de la línea indicada por la empresa, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z