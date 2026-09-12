Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el pronóstico del clima para Bogotá este domingo 13 de septiembre de 2026, información relevante para quienes desean planificar su jornada y evitar inconvenientes causados por el tiempo. El reporte oficial del IDIGER indica que durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas en la mayor parte de la ciudad y una temperatura mínima aproximada de 9 grados Celsius. Esto significa que el inicio del día será fresco y con baja probabilidad de precipitaciones importantes.

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Al avanzar la mañana, el reporte señala que el cielo se mantendrá mayormente nublado. En ese periodo, se prevén mayormente condiciones secas, sobre todo en los sectores occidental y central de Bogotá. Sin embargo, existe la posibilidad de lloviznas dispersas, especialmente en el costado oriental de la ciudad, lo que podría afectar puntos específicos y requerir precaución por parte de quienes transiten por esa zona.

Hacia la tarde, de acuerdo con el pronóstico del IDIGER, el cielo variará entre nublados parciales y mayormente nublados, pero se mantendrán las condiciones secas como tendencia principal en la capital. Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 19 grados Celsius, lo que representa un clima fresco, característico de Bogotá para esa época del año.

Quienes deseen profundizar en las condiciones meteorológicas contarán con la opción de consultar el pronóstico de lluvias a través del portal Mapas Bogotá. El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma mapas.bogota.gov.co, seleccionar el icono de mapa, buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Allí es posible digitar la dirección de interés y conocer en tiempo real el estado del clima en ese punto específico de la ciudad. Este recurso, según el IDIGER, facilita a la ciudadanía la consulta desde cualquier dispositivo electrónico, como computador, celular o tableta.

Al mismo tiempo, pueden complementar su consulta en el Sistema Alerta Bogotá (SAB), plataforma digital que provee información actualizada sobre el estado del clima en el Distrito Capital. Ambos sistemas han sido destacados como herramientas útiles para quienes requieren tomar decisiones informadas sobre movilidad, actividades al aire libre o cambios en su rutina diaria, en respuesta a las condiciones atmosféricas reportadas por el IDIGER.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el domingo 13 de septiembre de 2026?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco en la madrugada, cielo nublado con lloviznas aisladas en el oriente durante la mañana, y cielo entre mayor y parcialmente nublado con condiciones mayormente secas en la tarde. La temperatura oscilará entre los 9 °C y 19 °C.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapas Bogotá?

El IDIGER explica que se puede revisar el pronóstico de lluvias ingresando al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionando el mapa de “Lluvias” desde la sección “Otros mapas” y buscando la dirección de interés para conocer el estado del clima exacto en ese sitio, desde cualquier dispositivo electrónico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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