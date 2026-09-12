Un viaje por Rusia terminó llevando a un creador de contenido colombiano a una comparación inesperada con Bogotá. Samuel Barriga Flórez se encontró con un conjunto de edificios residenciales que, por su distribución y apariencia, le recordaron inmediatamente a la Supermanzana 7 de Kennedy.

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Barriga compartió el curioso hallazgo en un video publicado en su cuenta de TikTok, @bnasamu, en el que mostró las edificaciones ubicadas en Malyshivo, un pueblo situado en las afueras de Ekaterimburgo. El colombiano mostró su experiencia y el curioso barrio, mientras recorría el sector y mostraba los bloques de apartamentos.

La similitud llamó especialmente su atención porque tiene una relación personal con una zona de Kennedy. Según explicó en la grabación, su abuela vive en una de las unidades residenciales de la supermanzana 7 y, cuando él vivía en Bogotá, acostumbraba visitarla cada ocho días.

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“En lo personal mi abuelita vive en Kennedy en una de las supermanzanas y yo cada ocho días iba allá a visitarla cuando vivía en Bogotá”, relató Barriga.

¿Por qué un barrio de Rusia le recordó a Kennedy?

La comparación no se quedó solamente en la apariencia de los edificios. Después de reconocer las similitudes, el creador de contenido decidió investigar por qué dos lugares ubicados a miles de kilómetros de distancia podían tener un aspecto tan parecido.

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De acuerdo con lo que explicó Barriga en su video, encontró que detrás de ambos desarrollos existe una idea de urbanismo relacionada con la construcción de vivienda pública funcional y de bajo costo.

El creador señaló que este tipo de modelo habitacional fue utilizado durante la época de la antigua Unión Soviética y que también tuvo presencia en el desarrollo de Ciudad Kennedy, proyecto habitacional que marcó la expansión urbana de Bogotá.

Aunque Barriga aclaró que los edificios no son exactamente iguales, consideró que las diferencias eran menores frente a las características que encontró en común.

La distribución de los bloques residenciales fue uno de los elementos que más le llamó la atención. Para alguien que había recorrido durante años la zona de Kennedy por sus visitas familiares, encontrarse con una arquitectura que le resultaba familiar en un pueblo ruso terminó siendo una experiencia particular.

Usuarios también encontraron parecido con Bogotá

El video rápidamente despertó reacciones entre los seguidores del colombiano. Algunos usuarios coincidieron con su percepción y encontraron similitudes entre las construcciones de Malyshivo y las de Kennedy. El creador, por su parte, resumió la experiencia como una curiosa conexión entre dos lugares que están separados por miles de kilómetros.

“Me parece increíble encontrar un lugar tan parecido a Kennedy en el otro lado del mundo”, aseguró en el video.

El hallazgo también permitió poner en perspectiva cómo ciertos modelos de vivienda y urbanismo pueden terminar teniendo características similares en lugares muy diferentes. En este caso, la comparación surgió de manera inesperada durante un recorrido por Rusia y de un detalle que Barriga pudo reconocer gracias a su experiencia viviendo en Bogotá.

Así, lo que comenzó como una observación sobre unos edificios en Malyshivo terminó convirtiéndose para el colombiano en una particular conexión con uno de los sectores residenciales más conocidos de Kennedy.

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