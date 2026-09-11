Lo que parecía ser un encuentro acordado mediante una aplicación de citas terminó convertido en una confrontación familiar por infidelidad que quedó registrada en video. El hombre llegó a un alojamiento sin saber quién lo esperaba en el lugar.

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Al entrar, se encontró con su esposa y sus hijas. La mujer había preparado el encuentro luego de descubrir conversaciones que, según su versión, evidenciaban que su pareja buscaba contactar a otras mujeres por Tinder.

La escena comenzó con el hombre detenido en la entrada del Airbnb y visiblemente sorprendido por la presencia de su esposa. Ella aprovechó ese momento para preguntarle por qué parecía confundido y poco después le explicó cómo consiguió que llegara hasta allí.

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La estrategia había comenzado con la creación de un perfil falso. La mujer adoptó el nombre de “Natalie” y, desde esa identidad, estableció contacto con su esposo hasta acordar la cita que terminó en la confrontación.

La mujer se hizo pasar por una amante de su marido que conoció en Tinder. Alquiló un Airbnb para concretar y cuando su marido llegó ella lo esperaba con sus hijos para enrostrarle que era una basura. Con esa filmación iba a presentarla al juzgado para el divorcio. Le sacó casa y… pic.twitter.com/VBVkRlJQfG — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) September 5, 2026

¿Qué excusa puso hombre infiel pillado por su mujer en un Airbnb?

Durante la conversación, el hombre intentó explicar que la relación ya tenía problemas y aseguró que había buscado solucionar las dificultades que existían entre ambos.

Su esposa cuestionó esa versión y le reprochó que, mientras la pareja atravesaba esas dificultades, él estuviera buscando conocer a otras mujeres mediante aplicaciones de citas.

La discusión continuó mientras las hijas permanecían en el alojamiento. En medio del intercambio, una de las menores se acercó a su madre, quien la cargó mientras seguía hablando con su esposo.

La situación terminó cuando la mujer le pidió que se marchara. También le dejó claro que no participaría en el fin de semana que había planeado pasar junto a sus hijas.

Antes de salir, el hombre intentó despedirse de una de las niñas, pero la menor no quiso acercarse a él. Finalmente, abandonó el lugar y la mujer permaneció con sus hijas.

El video de la confrontación empezó a circular posteriormente en redes sociales y abrió una discusión sobre la manera en que la mujer decidió comprobar las conversaciones y enfrentar a su pareja.

Junto con las imágenes también aparecieron publicaciones que aseguran que la grabación habría sido utilizada en un proceso de divorcio y que la mujer terminó quedándose con bienes de la pareja, entre ellos una vivienda y un automóvil. Esas versiones no están confirmadas, por lo que no se pueden presentar como parte comprobada de la historia.

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