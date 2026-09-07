Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un video difundido masivamente en redes sociales ha captado la atención de los usuarios por el mensaje que comparte una niña afrodescendiente sobre el presidente Abelardo De La Espriella, según las imágenes y palabras recogidas en el video. La menor expresa su admiración por De La Espriella y respalda públicamente su gestión ante las cámaras, lo que ha provocado reacciones entre quienes han visto la grabación en diferentes plataformas digitales.

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En el metraje, la niña declara de manera clara y espontánea que Abelardo De La Espriella es, desde su perspectiva, “el mejor presidente de nosotros los niños”. Sus palabras reflejan no solo un respaldo personal, sino también una percepción optimista respecto al liderazgo del mandatario. Textualmente, la menor inicia el video señalando: “Aunque a muchos les duela, tenemos el mejor presidente de nosotros los niños. El mejor presidente, Abelardo De La Espriella”.

A lo largo de la grabación, la niña narra ejemplos de lo que considera gestos positivos por parte del gobierno actual. Ella menciona casos puntuales para ilustrar su punto, como el de “una niña pidió una casa y se la dio” y “un niño estaba mal del corazón y mandaron ayuda para que lo ayudaran”. Estas referencias, según las palabras de la menor, serían pruebas de la preocupación de la administración presidencial por las necesidades de los más jóvenes y de su capacidad para responder ante situaciones difíciles.

La niña insiste en su respaldo y busca contagiar a los espectadores con su entusiasmo. En sus palabras, se escucha: “Miren cómo es de buena la gente. Miren, miren, es de buena la gente, pero buena”. De nuevo, se dirige directamente a Abelardo De La Espriella para reafirmar su apoyo: “Abelardo De La Espriella, tú eres el mejor presidente de nosotros los niños”.

El video concluye con una consigna que une tintes religiosos y políticos: “Que viva Cristo Rey, Abelardo De La Espriella. Firme por la patria”. Esta frase resume el tono fuerte y emotivo de la grabación, que ha sido motivo de debate por la manera en que una menor expresa públicamente adhesión a un líder político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mensaje transmite el video de la niña sobre Abelardo De La Espriella?

En el video, la niña manifiesta una posición de respaldo y admiración hacia el presidente Abelardo De La Espriella, resaltando acciones sociales específicas que atribuye a su gestión, como la entrega de vivienda y atención médica a menores. Este mensaje refleja una imagen positiva y personal sobre el mandatario, basada en ejemplos de ayuda y en un tono entusiasta.

¿Por qué el video de la niña apoyando a Abelardo De La Espriella causó reacciones en redes?

El video generó diversas reacciones en redes sociales debido a la espontaneidad con la que una menor expresa su apoyo a un mandatario y por la mención de actos de gobierno que, según sus palabras, han beneficiado a niños. La mezcla de política y expresiones religiosas, así como el uso de niños en mensajes públicos, también ha sido objeto de debate entre los internautas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.