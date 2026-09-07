Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes sociales como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de internet luego de revelar un particular tatuaje inspirado en uno de los servicios de TransMilenio.

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La bogotana compartió el resultado a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde mostró el diseño que ahora lleva en uno de los costados de su torso y que está directamente relacionado con la ruta F60, con destino al Portal Américas.

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En las imágenes se observa la parte frontal de un bus articulado, acompañado de la inscripción “F60 Portal Américas” y una representación de la Catedral Primada de Bogotá.

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El diseño está acompañado por el mensaje “Tatuaje, te amaré toda la vida”, una frase con la que la creadora de contenido volvió a dejar en evidencia el particular vínculo que asegura tener con este servicio de transporte capitalino.

Para completar la publicación, Yeliths utilizó como fondo musical ‘Total Eclipse of the Heart’, de Bonnie Tyler, una canción relacionada con sentimientos intensos y duraderos. La elección del tema no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes encontraron una relación entre la letra, el mensaje y el motivo del tatuaje.

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El video rápidamente causó comentarios entre los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales reaccionaron con sorpresa y humor ante la decisión de la creadora de contenido.

La particular historia detrás de este tatuaje se remonta a 2025, cuando Patiño llamó la atención en redes sociales después de realizar una boda simbólica con la ruta A60 de TransMilenio.

En aquella ocasión, la creadora de contenido llevó su afición por el sistema de transporte a una celebración en la que hizo público su particular compromiso con el servicio.

Su relación con la ruta A60/F60

De acuerdo con lo que había explicado Patiño en ese momento, su vínculo no estaría relacionado con un bus específico, sino con todos los vehículos que hacen parte de la flota identificada con esa nomenclatura.

Es decir, para ella, cualquier articulado que opere bajo la denominación correspondiente representa el mismo vínculo que ha mostrado públicamente en sus redes sociales.

La historia incluso tuvo una segunda celebración. En octubre de 2025, Yeliths realizó sus denominadas “bodas de papel”, con las que conmemoró el primer aniversario de aquella particular unión.

Como parte de la celebración, realizó un recorrido en un bus articulado entre las estaciones Banderas y Calle 45 y posteriormente participó en un acto en inmediaciones de Mandalay.

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¿Qué significa A60 y F60?

La ruta hace parte de los recorridos de TransMilenio que conectan diferentes sectores de Bogotá con el Portal Américas y otros puntos de la ciudad.

La nomenclatura cambia dependiendo del sentido del recorrido: F60 corresponde al servicio hacia el Portal Américas, mientras que A60 identifica el recorrido en sentido contrario, hacia el sector de la Calle 76.

Con su nuevo tatuaje, Yeliths de Milenio 60 llevó su particular afición por el transporte público bogotano a un nivel todavía más llamativo: el F60 ya no solamente forma parte de sus recorridos y contenidos en redes sociales, sino que ahora quedó plasmado en su piel.

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