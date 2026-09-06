Juan Manuel Correal, reconocido locutor, presentador y conferencista colombiano, recordado por su personaje de ‘Papuchis’, relató los difíciles episodios que marcaron su vida y estuvieron a punto de afectar su carrera.

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Durante una entrevista en el pódcast ‘Bravíssimo Sin Tapujos’, contó que desde la adolescencia enfrentó situaciones de riesgo.

Uno de los primeros episodios ocurrió cuando viajaba como pasajero en un automóvil conducido por un compañero de colegio.

El vehículo fue impactado lateralmente después de cruzar un semáforo en rojo. Años más tarde, a los 20 años, sufrió otro grave accidente en la vía hacia Pamplona, Norte de Santander. El automóvil cayó por un precipicio y terminó en un río, provocando pérdidas materiales totales.

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Sin embargo, el episodio que más transformó su vida ocurrió aproximadamente hace 17 años, cuando sufrió una isquemia cerebral transitoria. Correal relacionó este problema con el estrés, la sobrecarga laboral y la presión emocional que enfrentaba debido a la enfermedad de su padre.

El episodio le provocó pérdida repentina del habla, tartamudez y fuertes dolores de cabeza. Fue tratado con anticoagulantes y descanso profundo para disolver el trombo.

Durante la recuperación, se comunicó mediante gestos y recurrió a la meditación para controlar la ansiedad. Su experiencia lo llevó a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental, emocional y física.

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