La radio colombiana está de luto por la muerte de José Manuel Restrepo Fernández de Soto, reconocido ejecutivo que ocupó la presidencia de Caracol Radio y desarrolló una extensa carrera dentro de una de las compañías de comunicación más importantes del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: “Recibí una llamada inesperada”: Vanessa de la Torre se va de Caracol Radio y da pistas de qué hará ahora)

Restrepo Fernández de Soto murió este 2 de septiembre de 2026 Cali. Su fallecimiento marca la despedida de un directivo que estuvo vinculado durante 32 años a Caracol Radio, donde pasó por diferentes cargos en las áreas comercial, administrativa y gerencial.

Su nombre quedó especialmente ligado a algunos momentos importantes en la historia de la cadena, desde sus primeros años en Bogotá hasta su paso por la presidencia de la compañía entre 1999 y 2003.

Lee También

¿Quién era Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio?

La historia profesional de Restrepo dentro de Caracol Radio comenzó en 1979, cuando asumió como director Comercial en Bogotá. Durante esa primera etapa participó en el crecimiento y consolidación de espacios que empezaban a ganar un lugar importante dentro de la programación de la cadena.

(Lea también: Salió otro peso pesado de Caracol Radio y hubo sorpresa por la forma en la que se lo informaron)

Entre ellos estuvo 6AM, programa en cuyos primeros años coincidió con reconocidas figuras de la radio colombiana como Yamid Amat, Alfonso Castellanos, Hernán Peláez, Javier Ayala y Juan Gossaín.

Su trayectoria dentro de la compañía no fue lineal y estuvo marcada por diferentes regresos. En 1984 volvió a Caracol como gerente de Desarrollo y posteriormente asumió la gerencia de la cadena en Cali.

Dos años más tarde, en 1986, regresó nuevamente a Bogotá para ocupar la vicepresidencia comercial, durante el período posterior a la llegada del Grupo Santo Domingo a la compañía.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó en 1996, cuando comenzó una nueva etapa dentro de la empresa como gerente de Caracol Medellín. Poco después alcanzó uno de los cargos más relevantes de la organización: la presidencia de Caracol Radio, responsabilidad que ejerció entre 1999 y 2003. Ese período estuvo marcado por un panorama difícil para la industria debido a la crisis de la publicidad.

Restrepo Fernández de Soto recordó posteriormente en entrevistas los desafíos que enfrentó la compañía durante aquellos años y la manera en que logró superar una etapa compleja para el negocio de los medios de comunicación.

Su experiencia acumulada en áreas comerciales y gerenciales le permitió ocupar posiciones de liderazgo en diferentes ciudades y momentos de la historia de Caracol.

Su último regreso a Caracol Radio terminó en 2021

Luego de la llegada del Grupo Prisa a Caracol Radio, José Manuel Restrepo Fernández de Soto continuó vinculado al mundo empresarial y participó en la creación del Grupo Latino de Publicidad, conocido como GLP. Sin embargo, su relación con la cadena radial todavía tendría otro capítulo.

En 2005 volvió por cuarta ocasión a Caracol Radio, esta vez para asumir la gerencia de Medellín. Ese último período se extendió hasta 2021, cuando terminó su vínculo laboral con la compañía después de décadas de carrera y diferentes responsabilidades dentro de la organización. Posteriormente se trasladó a Cali, ciudad en la que falleció.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos