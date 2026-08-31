Desde hace unos días se presentó un cambio importante e inesperado en los medios de comunicación, pues se conoció que el periodista Diego Rueda, quien llevaba mucho tiempo en Caracol Radio, salió de su puesto, dejando un vacío especialmente en el ‘Vbar’ de esa cadena radial.

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Desde entonces el programa lo manejaban los periodistas que estaban detrás de Rueda, como Juan Sebastián Vargas, Camilo Pinto, Luis Londoño y más.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, 31 de agosto, hubo sorpresa porque el programa anunció la inclusión de una de las periodistas más queridas del país: Melissa Martínez.

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Fue por medio de una publicación en las redes sociales que el programa dio a conocer que la periodista ahora se sumará al equipo de panelistas del programa, aportando noticias, opinión, invitados y mucho más para fortalecer el espacio periodístico.

Así lo anunció:

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“Cuando entro a un bar, me gusta hablar lo que otros no hablan, lo que solo yo podría decir, lo que nos gusta, lo que nos apasiona. ¿Qué tal si entramos los dos al Vbar de As Colombia”, dijo Melissa en el video.

Cabe destacar que este es el regreso de Melissa Martínez al espacio radial, pues hace unos años también aparecía como invitada, pero ahora todo indica que estará en el panel principal de periodistas todos los días después de las 2:00 de la tarde.

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En cuanto a su trabajo en ESPN, la periodista no dijo que fuera a salir de allí, sino que simplemente ahora estará en este espacio para dar sus opiniones, información, invitados y mucho más para todos los oyentes.

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