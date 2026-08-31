Las comunidades afectadas por el terremoto que se registró en Colombia el pasado 10 de agosto recibirán una donación de 306 millones de pesos, recursos que serán destinados a apoyar a las personas damnificadas por la emergencia.

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La contribución se hará a través de la decimosexta edición de la Carrera Allianz 15K Bogotá, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre y contará con la participación de hasta 10.000 corredores.

De acuerdo con la información entregada por la organización, el 10 % del valor de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo. Ese aporte alcanzaría los 153 millones de pesos y la compañía entregará una suma equivalente, por lo que el monto total llegará a 306 millones.

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La iniciativa busca destinar recursos a las necesidades que persisten en las zonas afectadas por el terremoto, ocurrido el 10 de agosto. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro se ubicó en el departamento del Chocó, con efectos reportados también en otros departamentos del país.

La donación se suma a otras acciones adelantadas por Allianz Colombia en respuesta a la emergencia. Los recursos serán canalizados a través de la Fundación Allianz Colombia, según informó la compañía.

La carrera se realizará sobre un recorrido entre el Parque Predio Country Comodoro y el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además de la categoría abierta, la competencia contará con categorías grupal y Para atletas, esta última en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano.

La organización estableció una bolsa de premios de 100 millones de pesos, con la misma distribución para hombres y mujeres. El primer puesto recibirá 10 millones, el segundo 6 millones y el tercero 4 millones de pesos.

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La Carrera Allianz 15K Bogotá se lleva a cabo desde 2010 y esta será su decimosexta edición. Las inscripciones tienen un valor de 170.000 pesos para participantes individuales y de 165.000 pesos por persona para equipos de mínimo 10 corredores.

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