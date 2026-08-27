Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

La Diamond League de Zúrich fue escenario de una de las jornadas deportivas más espectaculares del año el pasado 27 de agosto, de acuerdo con France 24. El protagonismo absoluto fue para los velocistas Alison dos Santos, de Brasil, y Masai Russell, de Estados Unidos, quienes lograron romper récords mundiales en dos de las pruebas más exigentes del atletismo. Esto ocurrió en una noche ampliamente esperada por los aficionados, dado que se anticipaba un intento por batir el registro mundial de los 800 metros femeninos, aunque la hazaña principal recaería finalmente en otras disciplinas.

Sigue a PULZO en Discover

Alison dos Santos detuvo el cronómetro en apenas 45,80 segundos en los 400 metros vallas, una cifra que superó el récord mundial previo de 45,94 segundos establecido por Karsten Warholm durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La estrategia de Dos Santos sobresalió en la última curva y la recta final, dejando a Warholm relegado a un segundo lugar con 46,69. El brasileño, de 26 años, ha vindo perfilándose como figura del atletismo mundial, tras años rozando la gloria: ya fue campeón mundial en 2022, subcampeón en 2025 y medallista olímpico en Tokio y París, mejorando ahora su palmarés con esta marca histórica. “El público y la energía han sido perfectos. Creo que esta noche ha sido increíble para mí y para todos”, dijo Dos Santos.

En los 100 metros vallas femeninos, Masai Russell, campeona olímpica, aceleró en la última barrera para registrar un tiempo de 12,09 segundos, desplazando el récord anterior de 12,12 que pertenecía a Tobi Amusan desde 2022. Mientras tanto, el estadio de Zúrich vibró especialmente con Audrey Werro, favorita local, quien ganó los 800 metros femeninos con 1:53,70, quedando apenas a 42 centésimas del récord mundial más antiguo del atletismo. Esta prueba estuvo marcada también por la actuación de Femke Broeders-Bol de Países Bajos, quien cruzó la meta segunda tras su transición exitosa desde los 400 m vallas a esta distancia.

En otras competencias, Julien Alfred, de Santa Lucía, se llevó el oro en los 100 metros planos femeninos con un récord nacional de 10,70 segundos, igualando el registro de la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, mientras que Kenny Bednarek y Emmanuel Wanyonyi se anotaron los mejores tiempos mundiales en 200 m masculinos y 800 m masculinos, respectivamente. Finalmente, el sueco Mondo Duplantis brilló en salto con pértiga al vencer con 6,25 metros, aunque no logró superar el récord mundial en sus intentos.

Este evento dejó claro que la Diamond League de Zúrich ratifica su posición como uno de los principales escenarios para grandes logros deportivos, donde la historia se escribe en cuestión de segundos.

¿Quiénes rompieron récords mundiales en la Diamond League de Zúrich 2026?

De acuerdo con France 24, Alison dos Santos de Brasil estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros vallas, al marcar 45,80 segundos y superar el registro anterior de Karsten Warholm. Masai Russell de Estados Unidos también logró batir el récord del mundo en los 100 metros vallas femeninos, con un tiempo de 12,09 segundos, sobrepasando la marca previa de Tobi Amusan.

¿Cuál fue la actuación de Audrey Werro en los 800 metros femeninos de la Diamond League?

Según France 24, Audrey Werro, favorita local en Zúrich, conquistó los 800 metros femeninos con un tiempo de 1:53,70, quedando a tan solo 42 centésimas de batir el récord mundial más longevo del atletismo. Su desempeño generó gran entusiasmo entre el público y reafirmó el atractivo de la prueba en el escenario internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.