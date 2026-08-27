La temporada del ciclismo ya está llegando a su final, pues con el cierre de la Vuelta a España y posteriormente el Mundial de ciclismo, prácticamente los deportistas salen a vacaciones para planificar el próximo año.

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De hecho, en este punto ya varios equipos están planteando la nómina para el próximo año, por lo que se adelantan en movimientos, fichajes y más con la idea de conseguir grandes resultados en las principales competencias del año.

Uno de esos es el Lotto-Intermaché, que en la mañana de este jueves, 27 de agosto, sorprendió con el anuncio del fichaje de Juan Sebastián Molano, ‘sprinter’ colombiano que está en un gran momento de su carrera.

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Fue por medio de una publicación en las redes sociales que el equipo anunció al colombiano como su principal ficha para las etapas que terminen en el embalaje.

Juan Sebastián Molano joins Lotto-Intermarché 💥 We are delighted to welcome the Colombian sprinter, Grand Tour stage winner, pride of Paipa 🇨🇴 “I’m excited to explore new horizons after 8 years in the same environment. I believe joining Lotto-Intermarché will give me even more… pic.twitter.com/64t7YER5xv — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) August 27, 2026

“Estoy emocionado por explorar nuevos horizontes después de 8 años en el mismo entorno. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista puro, y eso es algo que me ilusiona mucho. Me encanta este equipo”, dijo Molano.

Y agregó: “De niño, ya admiraba a André Greipel, y los belgas son unos apasionados del ciclismo, así que tengo mucha curiosidad por experimentar lo que se siente al vestir el maillot de un equipo belga. Todavía tengo mucha ambición y quiero seguir ganando carreras”.

Cabe destacar que Molano firmó un contrato por dos años, en los que espera hacer buenas actuaciones tanto en competencias de un día como en clásicas y sobre todo en las grandes vueltas.

“Sebastián es un piloto que encaja a la perfección con lo que buscamos para nuestro equipo. Tiene una velocidad impresionante, pero también la experiencia necesaria para posicionarse en los momentos clave y rematar la carrera. Ha competido al más alto nivel en los últimos años y sabe lo que se necesita para ganar. Con nosotros, tendrá la libertad de volver a buscar sus propias oportunidades. Por lo tanto, estamos encantados de darle la bienvenida a partir de la próxima temporada, y lo haremos con los brazos abiertos”, concluyó Jean-François Bourlart, director general del Lotto-Intermarché.

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Cabe recordar que Molano estuvo ocho años en el UAE, equipo en el que consiguió grandes resultados y se mostró de gran manera ante el mundo.

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