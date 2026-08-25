Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima se juega una de sus noches más importantes este martes 25 de agosto, cuando visite a Independiente del Valle en la ciudad de Quito. El compromiso, pactado para las 7:30 p. m. hora colombiana, corresponde al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, disputa en la que el ‘vinotinto y oro’ debe revertir el 0-1 encajado en la ida si quiere avanzar de ronda. El escenario será el estadio Banco Guayaquil y el reto es claro: Tolima necesita ganar por dos goles o más para llegar por primera vez en su historia deportiva a los cuartos de final bajo el actual formato de la Copa.

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El conjunto tolimense llega a este compromiso luego de perder en casa el pasado 18 de agosto, donde Arón Rodríguez marcó el único tanto que permitió a los ecuatorianos llegar con ventaja. Ese resultado obliga al equipo dirigido por el ‘Pijao’ a ser altamente efectivo en su visita a Ecuador. De acuerdo con el análisis hecho en el propio club, una victoria por solo un gol llevaría la serie a los penales, mientras que una igualdad o una derrota significarían la eliminación directa del torneo.

En el contexto histórico, superar esta barrera representa una oportunidad inédita para Deportes Tolima. Según la información disponible, la mejor participación registrada fue en 1982, cuando el club alcanzó la segunda fase, instancia que, en aquel formato del certamen, funcionaba como unas semifinales mediante grupos, pero no logró avanzar a la final. Bajo la estructura actual de eliminación directa, nunca ha superado los octavos de final.

Para buscar el resultado necesario, Tolima desplazó a Quito una delegación con 23 futbolistas. Sin embargo, de acuerdo con la información médica conocida, Luis Sandoval y Bryan Rovira presentan lesiones musculares y su participación es dudosa. El equipo se aferra además a su rendimiento como visitante: por ejemplo, el pasado 18 de febrero consiguió una valiosa victoria 1-0 como visitante frente a Deportivo Táchira en Venezuela, lo que evidencia que sí puede obtener buenos resultados fuera del país en esta Copa Libertadores. El incentivo adicional es que el ganador de la llave enfrentará en la próxima ronda a Flamengo, otro gigante del continente.

¿Qué necesita Deportes Tolima para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores?

De acuerdo con lo informado, Tolima debe ganar en Quito por dos o más goles de diferencia para clasificar directamente. Si vence por solo un gol, la serie se definirá por penales. Por el contrario, un empate o una derrota significarán la eliminación.

¿Cuál ha sido el mejor desempeño histórico de Deportes Tolima en la Copa Libertadores?

Según los registros mencionados, el antecedente más destacado del club tuvo lugar en 1982, cuando Tolima llegó a la segunda fase —que por entonces representaba las semifinales grupales— pero no consiguió avanzar a la final, lo que convierte este partido en una oportunidad para hacer historia bajo el formato actual del torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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