Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La estabilidad institucional del Deportivo Pereira se encuentra en uno de sus momentos más complejos tras una nueva exigencia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Esta agremiación presentó ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de liquidación judicial para el club, argumentando la persistencia de incumplimientos laborales pese al proceso de reorganización empresarial en curso. El detonante más reciente de esta solicitud fue la decisión tomada por el plantel profesional: desde el 24 de agosto, los futbolistas suspendieron sus actividades por retrasos en los pagos de salarios correspondientes a julio y la primera quincena de agosto de 2026, según documentó Acolfutpro.

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La situación de los salarios pendientes es particularmente grave porque, como señala la agremiación, estas obligaciones surgieron después del inicio de la reorganización y, de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, deben recibir un trato preferente. No obstante, la directiva del club no ha logrado cumplir con estos compromisos recientes, lo que ha empujado a Acolfutpro a solicitar que la Superintendencia de Sociedades evalúe la liquidación judicial, una medida mucho más drástica frente a la intención inicial de que el club pudiera sanearse y continuar operando.

El fondo de la crisis radica en una situación financiera insostenible reconocida oficialmente desde enero cuando la Superintendencia decretó la reorganización empresarial del club. Para agosto de 2025, Deportivo Pereira reportaba una cesación de pagos por más de 11.252 millones de pesos, que representaba el 50,40 % de sus pasivos y comprendía deudas vencidas con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), otros clubes, proveedores y accionistas. El objetivo de la reorganización era precisamente ordenar obligaciones y buscar la supervivencia empresarial, pero el club ha vuelto a caer en atrasos salariales incluso bajo supervisión estricta.

Conviene aclarar, como enfatiza ‘El Diario’, que la solicitud de Acolfutpro no equivale automáticamente a una liquidación: la última palabra la tiene la Superintendencia de Sociedades, que debe analizar los argumentos y el estado del proceso para decidir si es procedente. De tomarse esa determinación, la prioridad pasaría de la recuperación financiera a la aplicación de la liquidación judicial, cuyo propósito sería la realización de activos para responder por los acreedores reconocidos.

Esta nueva crisis institucional se suma a antecedentes negativos recientes: en 2025, el club afrontó protestas y ceses de actividades por parte de los jugadores, tuvo que recurrir a futbolistas juveniles, y en abril, su representante legal, Álvaro de Jesús López Bedoya, fue sancionado por 100 millones de pesos por incumplir órdenes regulatorias. Además, el Ministerio del Deporte confirmó la suspensión del reconocimiento deportivo en agosto por incumplimientos laborales y tributarios, agravando la incertidumbre sobre el futuro del club.

En este momento, Deportivo Pereira experimenta salarios atrasados, plantel detenido y una presión institucional que deja en vilo la estabilidad de uno de los símbolos deportivos más queridos de la ciudad, un escenario impensado tras la celebración de su primer título liguero en diciembre de 2022.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Acolfutpro solicitó la liquidación judicial del Deportivo Pereira?

Acolfutpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, pidió la liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades porque el club no cumplió con los pagos de salario tras entrar en reorganización empresarial. Según la agremiación, los atrasos en salarios de julio y la primera quincena de agosto de 2026 son obligaciones que debían tener prioridad y su incumplimiento constituye una causa suficiente para avanzar a un proceso de liquidación judicial, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Qué implica la reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006 en Colombia?

La reorganización empresarial, según la Ley 1116 de 2006, es un proceso que permite a las empresas con problemas económicos negociar con sus acreedores y ordenar sus obligaciones para poder seguir funcionando. Sin embargo, la firma debe cumplir especialmente con las obligaciones nuevas que surjan después del inicio de dicha reorganización, como los salarios recientes de los futbolistas mencionados en el caso del Deportivo Pereira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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