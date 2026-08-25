Por: Caracol TV

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Deportivo Pereira, uno de los clubes históricos del fútbol profesional colombiano, afronta una complicada situación financiera y administrativa que ha captado la atención de diferentes sectores del deporte nacional. En días recientes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Sociedades, solicitando la liquidación judicial del club por sus continuos incumplimientos en el pago de salarios a los jugadores.

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De acuerdo con la comunicación oficial publicada por Acolfutpro en su cuenta de X, se requirió la liquidación del Deportivo Pereira tras constatar que el club no ha pagado el salario correspondiente al mes de julio y a la primera quincena de agosto de 2026. Esta deuda constituye una obligación post acuerdo, pues la institución fue admitida en un proceso de Acuerdo de Reorganización en enero anterior. Dicha reorganización, según la ley 1116 de 2006, obliga a las empresas —en este caso, el club deportivo— a priorizar el pago de los salarios a sus trabajadores, incluyendo a los futbolistas profesionales.

El gremio de futbolistas subrayó la gravedad del asunto al advertir que estos reiterados incumplimientos pueden conducir a la declaratoria judicial de liquidación del club, una medida extrema que podría dejar en el aire tanto la estabilidad laboral de los jugadores como la continuidad misma de la institución en el fútbol profesional. El comunicado enfatizó además la dimensión humana de la problemática, recordando que los jugadores afectados y sus familias dependen de estos ingresos para su sustento diario y demandan condiciones laborales justas y dignas.

La situación del Deportivo Pereira, constantemente en el ojo público por sus dificultades económicas, se torna aún más delicada en este nuevo escenario. Acolfutpro remarcó la necesidad de respeto hacia los futbolistas y de cumplir con las obligaciones salariales, argumentando que solo así se puede garantizar la integridad y el desarrollo sano del deporte profesional en el país.

¿Por qué solicitó Acolfutpro la liquidación de Deportivo Pereira ante las autoridades?

Acolfutpro solicitó la liquidación de Deportivo Pereira frente a la Superintendencia de Sociedades debido al incumplimiento en el pago de salarios a los futbolistas, específicamente los correspondientes a julio y la primera quincena de agosto de 2026. Como el club estaba bajo un Acuerdo de Reorganización, de acuerdo con la ley 1116 de 2006, debía priorizar estos pagos, y la falta de cumplimiento justifica la petición de liquidación judicial.

¿Qué significa un proceso de Acuerdo de Reorganización según la ley 1116 de 2006?

Un proceso de Acuerdo de Reorganización según la ley 1116 de 2006 en Colombia es un mecanismo legal para evitar la liquidación inmediata de una empresa en crisis, permitiendo negociar nuevas condiciones con sus acreedores y priorizar el pago de obligaciones laborales. Si la empresa incumple con los términos del acuerdo, puede ser sometida a liquidación judicial, como podría ocurrir con Deportivo Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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