Por: Noticiero 90 minutos

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Después del sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali, las cuatro unidades de alto rendimiento deportivo de la ciudad fueron sometidas a una minuciosa evaluación para determinar su estado. De acuerdo con Niki Blanco, subsecretario de infraestructura deportiva, los escenarios no presentan daños estructurales, lo que representa un alivio para el sector deportivo y la comunidad que utiliza estos espacios. Sin embargo, la revisión también evidenció que varios escenarios continúan inhabilitados, lo que representa desafíos importantes para el normal desarrollo de las actividades deportivas.

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Los resultados del estudio técnico realizado por ingenieros fueron presentados ante representantes de 53 ligas y federaciones deportivas que tienen su sede en Cali. Durante esta reunión se detallaron las afectaciones identificadas y se construyó una hoja de ruta para asegurar que los procesos deportivos sigan en marcha. El enfoque ha estado puesto en proteger la seguridad tanto de deportistas como de entrenadores y público que frecuenta estos escenarios.

A pesar de la noticia positiva sobre la ausencia de afectaciones estructurales, no todos los escenarios han sido habilitados nuevamente. Actualmente, el velódromo, el coliseo del Pueblo, las piscinas panamericanas, el diamante de sóftbol, el coliseo de voleibol y el coliseo Evangelista Mora continúan cerrados. Uno de los casos más críticos es el del velódromo y patinódromo, donde se reportó el colapso de la cubierta, lo que ha requerido una mayor atención y tiempos prolongados para su recuperación. La Secretaría de Deportes ha informado a cada federación y liga sobre el estado particular de los escenarios, de modo que el retorno a las actividades se haga bajo condiciones seguras y controladas.

A pesar de estas dificultades, Cali mantendrá la realización del Gran Prix Internacional de Paratletismo, programado entre el 13 y el 20 de septiembre en el estadio Pedro Grajales. Según la presidenta de la Federación Colombiana de Paratletismo, Dayra Faysuri Dorado, se han reservado más de 450 camas en hoteles de la ciudad para alojar a atletas y acompañantes. Esto representa una oportunidad para la economía local y un aliciente en tiempos de recuperación tras la emergencia sísmica.

Por ahora, no existe una fecha única para que todas las ligas y disciplinas deportivas reanuden sus actividades, pues cada escenario debe avanzar en su proceso particular de adecuación y garantía de seguridad. El esfuerzo conjunto de la Secretaría de Deportes y los representantes del sector busca que el impacto sobre entrenamientos y competencias sea el menor posible, especialmente para quienes se preparan para los clasificatorios a los Juegos Nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué escenarios deportivos de Cali siguen inhabilitados tras el terremoto?

Los escenarios deportivos que permanecen cerrados en Cali, de acuerdo con la información entregada, incluyen el velódromo, el coliseo del Pueblo, las piscinas panamericanas, el diamante de sóftbol, el coliseo de voleibol y el coliseo Evangelista Mora. Uno de los casos más graves es el del velódromo y patinódromo, donde hubo colapso estructural en la cubierta, razón por la cual estos espacios no pueden ser utilizados hasta nueva orden.

¿Cuándo podrán volver a la actividad las ligas deportivas en Cali después del sismo?

No hay una fecha única determinada para el regreso de todas las ligas deportivas, pues cada escenario deportivo debe cumplir con diferentes medidas de adecuación y verificación para su reapertura. Según lo informado, la hoja de ruta será individual para cada disciplina, priorizando la seguridad y el bienestar de los participantes, lo cual es esencial antes de retomar competencias y entrenamientos oficiales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.