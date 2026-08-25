Una lastimosa perdida se presentó en los últimos días en la ciudad de Manizales, capital de Caldas, puesto que Hernando Gutiérrez, más conocido como ‘Bisoño’, fue encontrado sin vida luego de siete días de búsqueda por parte de sus familiares.

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Según compartieron los deportistas Marcelo y Rafael Gutiérrez, destacados ciclo montañistas colombianos, el hombre salió de su casa y desde entonces no hubo más pistas de él.

Luego de siete días, el equipo de Búsqueda y Rescate en Montaña, M-SAR, de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, junto a otros deportistas y familiares de Hernando, activaron un plan de búsqueda por el sector de La Quiebra de Vélez y se pudo hallar el cuerpo sin vida del hombre, por lo que el CTI hizo la inspección técnica del cadáver.

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No obstante, hasta el momento no se conocía la razón real del fallecimiento, pues en redes sociales surgieron varias informaciones, pero hasta ahora fue la familia la que confirmó la causa real de su muerte.

En un video compartido en redes sociales, Rafael Gutiérrez, hijo de Bisoño, dijo sobre la causa de su fallecimiento: “El ‘gordito’, en su manera, salió a caminar los caminos de Bisoño, que es su pista, y en esa tuvo un infarto. No es más, no es más. Teníamos ‘gordito’ para este tiempo exacto y no tuvo que vivir mucho para ser una leyenda. Entonces nada, el ‘gordito’ no nos acompaña hace ya una semana, pero pues antes estaba solo en el taller, ahora está en todo lado”.

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Además, agradeció por tantos mensajes de apoyo desde que se conoció la noticia, pues ‘Bisoño’ era muy querido por los amantes del ciclismo, ya que tenía una particular forma de ser y siempre compartía su amor por la bicicleta, así que se lo inculcó a sus hijos y a toda la comunidad de este deporte en el país.

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“Gracias a todos por los mensajes, impresionante. No sé cuándo pueda alcanzar a responder todos, he visto la mayoría. Y qué mar… para hacerse querer. Donde sea que esté el ‘gordito’ está contento y rodando y recibiendo todo este amor. Gracias de parte de toda la familia Gutiérrez Villegas”, concluyó Rafael en su video.

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