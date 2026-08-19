Una sesión de tatuaje que se llevaba a cabo en una vivienda de Bogotá terminó en tragedia el sábado 15 de agosto, cuando una mujer de 33 años perdió la vida en medio del procedimiento. El hecho ocurrió en el sector de Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y es materia de investigación por parte de las autoridades.

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La mujer se encontraba en su casa cuando, aproximadamente al mediodía, presentó una emergencia de salud. De acuerdo con los datos preliminares, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió en el sitio, sin que hasta ahora se haya establecido qué provocó exactamente esa reacción.

El tatuaje se hizo bajo la modalidad de servicio a domicilio. Esta circunstancia hace parte de los elementos que deberán ser revisados para reconstruir los minutos previos a la muerte y determinar qué procedimientos se llevaron a cabo durante la jornada.

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Además, las autoridades buscan establecer qué personas estuvieron presentes en la vivienda. Una de las versiones que se encuentra bajo verificación indica que el tatuador habría acudido acompañado de otra persona, quien presuntamente habría utilizado una sustancia con efectos anestésicos durante la sesión.

Ese elemento todavía no está confirmado y existen varias preguntas sin respuesta: no se ha establecido cuál era la sustancia, cómo fue administrada ni si pudo tener algún efecto en la condición de la mujer. Por ello, los estudios forenses tendrán un papel fundamental para determinar la causa del fallecimiento y establecer si existe alguna conexión con el procedimiento.

Mientras se conocen los resultados de la investigación, no se han informado capturas ni se han señalado responsables por la muerte. El caso, además, vuelve a poner sobre la mesa las condiciones bajo las cuales se ofrecen tatuajes a domicilio y los riesgos que pueden surgir cuando durante estos procedimientos se emplean sustancias o intervienen personas distintas al tatuador.

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