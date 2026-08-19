Por: Caracol TV

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La Empresa Metro de Bogotá confirmó que un trabajador murió el pasado lunes durante su jornada laboral. Según la información entregada por la entidad, se trata de David Gordillo, quien se desempeñaba como soldador y estaba vinculado a las obras desde noviembre de 2025. La empresa expresó sus condolencias a sus familiares y personas cercanas. En particular, señaló: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”.

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El accidente ocurrió hacia el mediodía del lunes, mientras se desarrollaban trabajos en la Estación 8, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, en la intersección con la avenida 68, en la Localidad de Puente Aranda. “La Empresa Metro de Bogotá (EMB) lamenta profundamente el fallecimiento de David Gordillo, quien desde noviembre de 2025 se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, comenzó diciendo la entidad. “La protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad”, agregó sobre lo ocurrido.

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La vinculación de Gordillo al proyecto comenzó en noviembre de 2025, lo que significa que llevaba cerca de nueve meses trabajando en el proyecto cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida. Desde finales del año pasado, participó como soldador en las actividades relacionadas con la construcción de la Línea 1. Sin embargo, no se conocen públicamente detalles sobre el frente específico en el que trabajaba habitualmente o las funciones que tenía asignadas dentro del proyecto, más allá de su cargo como soldador.

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La entidad no precisó en su pronunciamiento qué tipo de accidente sufrió el trabajador ni entregó información sobre las labores concretas que estaba realizando en el momento del hecho. La EMB afirmó: “La Empresa Metro de Bogotá brindará toda su colaboración para que las autoridades competentes y las instancias responsables establezcan con claridad las circunstancias y causas de lo ocurrido”.

Metro Bogotá pidió reforzar la seguridad de los trabajadores

Luego de confirmar el fallecimiento, la Empresa Metro de Bogotá dirigió un llamado al concesionario Metro Línea 1, encargado de ejecutar la construcción, para que fortalezca las medidas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo. La entidad señaló que las actividades deben realizarse siguiendo los procedimientos, protocolos y controles establecidos para la seguridad industrial.

En su pronunciamiento, la EMB manifestó: “Ante este lamentable hecho, la Empresa Metro de Bogotá exige al concesionario Metro Línea 1 reforzar su compromiso con la seguridad de todos los trabajadores de la obra y garantizar que cada actividad se realice cumpliendo estrictamente los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos”.

La empresa también indicó que realizará seguimiento a las acciones que adopte el concesionario después del accidente. Esta labor contará con el acompañamiento de la Interventoría, según lo informado oficialmente. El objetivo será revisar las medidas preventivas y verificar que se implementen acciones encaminadas a reducir los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en la construcción de la primera línea. “La EMB, con el apoyo de la Interventoría, hará un seguimiento riguroso a las acciones que implemente el Concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”.

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