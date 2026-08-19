Por: El Espectador

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Una denuncia realizada por ciudadanos alertó a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la vereda Guaimaral, en Suba, lo que desencadenó una investigación por parte de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía. Según la información oficial, este seguimiento culminó con la incautación de 2.138 kilos de marihuana, hallados en un inmueble que funcionaba como centro de acopio de estupefacientes y que, de acuerdo con la Policía, estaba vinculado a una fundación dedicada supuestamente al cuidado de mascotas. Las autoridades consideran que esa fachada habría sido utilizada para ocultar las operaciones de almacenamiento y tráfico de drogas.

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En el procedimiento, los investigadores lograron la captura de cuatro personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía y deberán enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por otra parte, la Policía confirmó que uno de los detenidos tiene antecedentes por el mismo delito, lo que podría ser un factor relevante en el proceso judicial que ahora inicia. Será responsabilidad de la Fiscalía presentar las pruebas obtenidas en la etapa investigativa, y de los jueces determinar la responsabilidad de cada implicado.

Las labores de inteligencia y seguimiento comenzaron a partir de la información ciudadana. Este tipo de colaboración desempeña un papel fundamental, según la Policía Metropolitana, para lograr resultados como el de este decomiso, que corresponde a aproximadamente 155.000 dosis, según estimaciones oficiales. La institución estima que este cargamento tendría un valor cercano a 723 millones de pesos colombianos en el mercado ilegal.

El operativo forma parte de una tendencia más amplia: en lo que va de 2026, la Policía reporta la incautación de más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá. El reciente decomiso constituye una porción significativa de esa cifra, aunque las autoridades aclaran que las incautaciones solo reflejan los volúmenes detectados y no representan necesariamente el total que circula ni el alcance real de las organizaciones criminales.

Finalmente, la Policía renovó su llamado para que la ciudadanía continúe denunciando actividades o lugares sospechosos relacionados con el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, subrayando la importancia de la cooperación comunitaria en la lucha contra el narcotráfico en la capital. La investigación sobre el inmueble incautado sigue su curso en el ámbito judicial para esclarecer si este operaba dentro de una estructura criminal de mayor alcance dedicada al tráfico de estupefacientes en Bogotá.

¿Cuál fue el papel de la ciudadanía en el decomiso de marihuana en Suba?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la investigación en la vereda Guaimaral se inició gracias a la denuncia de ciudadanos que observaron movimientos sospechosos. Esta colaboración permitió a las autoridades desplegar labores de inteligencia y seguimiento que resultaron decisivas para identificar el predio y lograr el decomiso, mostrando cómo la participación ciudadana puede ser clave para enfrentar delitos como el tráfico de drogas.

¿Qué cargos enfrentan las personas capturadas por el operativo en Suba?

Las cuatro personas capturadas en el procedimiento de la Seccional de Investigación Criminal quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Fiscalía presentará los elementos probatorios recopilados y será un juez quien determine la responsabilidad de los implicados en el caso, teniendo en cuenta, además, que uno de los detenidos presenta antecedentes por el mismo delito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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