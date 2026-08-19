Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, junto con la Biblioteca Digital de Bogotá, invita a todas las personas a sumergirse en el mundo de ‘Lecturas en Movimiento’. Se trata de una exposición digital que ofrece múltiples formas de acercarse a la literatura, la poesía, el cómic, los contenidos sonoros y otros formatos, permitiendo a los lectores descubrir nuevos materiales cada quince días. Esta propuesta forma parte de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca promover el acceso a la cultura y la literatura en la capital.

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'Lecturas en Movimiento' está diseñada con cinco rutas temáticas que exploran diferentes maneras de conocer la historia y la identidad de Bogotá desde perspectivas literarias, visuales y sonoras. De acuerdo con la información de BibloRed, la primera es la ruta gráfica: 'Bogotá a través del tiempo'. Aquí, los usuarios pueden encontrar ilustraciones, mapas y fotografías que muestran la transformación de la ciudad, sus barrios, calles y plazas, comprobando cómo cambió el entorno urbano desde antes de la Independencia hasta el presente.

La segunda vía es la ruta poética, titulada 'Bogotá en versos'. Esta parte reúne poemas dedicados tanto a la ciudad como a quienes la habitan, presentando una Bogotá enmarcada por cerros, pluralidad de voces y una memoria rica en matices y contrastes. En tercer lugar está la ruta sensorial, llamada 'Así suena Bogotá'. Este contenido invita a escuchar voces y relatos de personas que resaltan diferentes facetas de la ciudad, desde su diversidad cultural hasta los retos de su vida diaria, dejando claro que Bogotá es una suma de experiencias y memorias colectivas.

La cuarta alternativa, la ruta local: 'Bogotá de fiesta', recurre a relatos de José María Cordovez para mostrar cómo eran las fiestas, bailes y espectáculos sociales en el siglo XIX, enfatizando la importancia de la colaboración comunitaria y los espacios de encuentro para la vida colectiva. Finalmente, la ruta narrativa: 'Santafé de Bogotá', transporta al usuario a los episodios claves de la fundación de la ciudad, incluyendo los encuentros entre conquistadores y muiscas, así como las primeras celebraciones religiosas y el diseño urbanístico inicial.

Con todo esto, BibloRed refuerza su compromiso con la equidad y la inclusión, acercando la lectura y la cultura a cada hogar en Bogotá sin barreras, e invitando a las personas a afiliarse en línea para disfrutar de todos estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es ‘Lecturas en Movimiento’ y cómo acceder a sus diferentes rutas temáticas?

‘Lecturas en Movimiento’ es una exposición digital presentada por BibloRed y la Biblioteca Digital de Bogotá. Permite descubrir narrativa, poesía, cómic, contenidos sonoros y audiovisuales sobre la capital colombiana. Los usuarios pueden explorar cinco rutas sobre la historia, poesía, identidad sonora, festividades y los orígenes de Bogotá. El acceso es libre y las recomendaciones se actualizan cada quince días.

¿Cómo promueve BibloRed el acceso equitativo a la literatura y la cultura en Bogotá?

BibloRed busca acercar la lectura y la cultura a todos los hogares en Bogotá sin barreras, facilitando el acceso gratuito a contenidos digitales y promoviendo la afiliación en línea a su red. Además, renueva constantemente sus materiales para que siempre haya nuevas experiencias culturales para la ciudadanía.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.