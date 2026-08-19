Por: Portal Bogotá

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Bogotá cuenta con el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el cual se encuentra enfocado en ofrecer representación legal gratuita a mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, este servicio tiene como eje central una valoración detallada de cada caso, teniendo en cuenta la continuidad y gravedad de las violencias ejercidas, el nivel de riesgo para la vida de la mujer y de quienes están bajo su responsabilidad, así como las barreras que haya experimentado para acceder a la justicia. Dicho análisis determina si la afectada necesita representación jurídica especializada y define el tipo específico de intervención que requiere.

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Cuando se identifica que una mujer necesita asistencia legal, la institución asigna una abogada para su caso. Esta profesional puede solicitar medidas de protección, intervenir en situaciones donde se incumplen esas medidas y participar en procesos penales relacionados con violencias basadas en género. Además, extiende su apoyo a escenarios de derecho de familia, como demandas de alimentos, custodia de hijos o procesos de divorcio.

Según datos oficiales de la Secretaría Distrital de la Mujer, con corte al 31 de julio de 2026, se han representado jurídicamente 713 casos de mujeres víctimas de violencias. Las beneficiadas reciben acompañamiento especializado no solo en procesos penales sino también en temas familiares y solicitudes de medidas de protección, lo cual incrementa sus posibilidades de acceder a justicia y a entornos más seguros.

El respaldo que ofrece “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” no se reduce al acompañamiento durante audiencias judiciales. Las abogadas asignadas mantienen seguimiento constante a los casos, explicando a las mujeres cada etapa del proceso y orientándolas frente a los pasos que deben tomar. De esta manera, buscan evitar que el lenguaje técnico o la burocracia impidan el avance de sus procesos legales.

A este acompañamiento legal se agrega el apoyo psicosocial, el cual resulta crucial considerando que detrás de cada proceso judicial pueden existir miedo, dependencia económica, obligaciones de cuidado o el riesgo de sufrir nuevas agresiones. Estos factores pueden dificultar que una mujer siga su proceso hasta el final, por lo que el soporte emocional y psicológico es un componente clave para superar estas barreras.

La citada estrategia, que hace parte de la Estrategia de Justicia de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, tiene como meta que las mujeres con casos graves tengan acceso a defensa adecuada y oportunidades para que sus derechos sean protegidos ante las autoridades.

¿Cuáles son los requisitos para recibir representación legal gratuita para mujeres en Bogotá?

Las mujeres que deseen acceder a representación legal gratuita a través del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” deben ser previamente valoradas por la Secretaría Distrital de la Mujer. Se revisa la continuidad y gravedad de las violencias, el riesgo para su vida y las barreras que han enfrentado para lograr acceder a la justicia. Este análisis es el que determina si la mujer requiere asistencia jurídica especializada y el tipo de apoyo más adecuado para cada situación.

¿En qué consiste el acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

El acompañamiento psicosocial que brinda la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá reconoce las dificultades emocionales, económicas y de seguridad a las que se enfrentan las mujeres durante un proceso judicial. Este apoyo incluye orientación, contención emocional y ayuda para superar miedos, dependencia económica y riesgos de nuevas agresiones, facilitando así la continuidad de sus procesos legales y su bienestar integral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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