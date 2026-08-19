Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá llevó a cabo una significativa jornada para resaltar el papel de quienes caminan diariamente por la ciudad. Según información oficial, la SDM organizó la activación del Circuito Peatonal de Suba-Tibabuyes, un recorrido de aproximadamente 940 metros que conecta colegios, parques y servicios del Sistema Distrital del Cuidado, con el objetivo de fortalecer la experiencia de quienes se desplazan a pie en ese sector donde buena parte de los trayectos se realiza caminando.

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La jornada ofreció una perspectiva diferente sobre el espacio público, buscando responder de manera más efectiva a las necesidades cotidianas de la comunidad peatonal. A lo largo del circuito se instalaron cinco estaciones temáticas con actividades lúdicas, pedagógicas, artísticas y participativas. Estas estaciones, denominadas 'Pasos que cuidan', 'Elijo mi camino', 'Calle viva', 'La calle es mi lienzo' y 'Tu recorrido cuenta, tu voz también', abordaron distintas dimensiones de la experiencia de caminar en la ciudad.

Las intervenciones de la jornada incluyeron pilotos de cruces seguros, implementación de andenes emergentes, ejercicios de urbanismo táctico e intervenciones artísticas en calzadas y andenes. Niños, niñas, personas cuidadoras y vecinas del sector participaron activamente, pintando parte del recorrido intervenido y convirtiendo el espacio público en un escenario de encuentro y construcción colectiva. Todo esto se desarrolló bajo mensajes que invitan al cuidado, la transformación, la participación y la escucha.

Durante el evento, se recopilaron experiencias y necesidades de los usuarios del circuito, información esencial para futuras acciones orientadas a construir una movilidad más segura, incluyente y accesible. Además, este esfuerzo contó con el apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y la Alcaldía Local de Suba, entidades indispensables en el mejoramiento de la infraestructura y los espacios públicos.

De acuerdo con la Encuesta de Movilidad 2023, cerca de cinco millones de viajes diarios en Bogotá se hacen a pie, lo que equivale al 36,6 % del total. Este modo de desplazamiento es especialmente importante para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes suman una parte significativa de estos trayectos. En respuesta, la ciudad ha desarrollado más de 786.000 metros cuadrados de espacio público inclusivo y accesible en los últimos años.

La Secretaría Distrital de Movilidad concluye que priorizar al peatón significa proteger la vida y construir una mejor convivencia en la ciudad.

¿Cuántos viajes a pie se realizan diariamente en Bogotá?

Según la Encuesta de Movilidad 2023 mencionada por la Secretaría Distrital de Movilidad, en un día típico se registran casi cinco millones de trayectos a pie en Bogotá, representando el 36,6 % de los viajes diarios en la ciudad.

¿Qué es el urbanismo táctico y cómo se usó en la jornada del Circuito Peatonal de Suba-Tibabuyes?

El urbanismo táctico consiste en intervenciones temporales y de bajo costo en el espacio público para mejorar áreas peatonales o viales. En la jornada del Circuito Peatonal, se aplicó mediante la adecuación de cruces seguros, andenes emergentes y actividades artísticas, buscando mostrar posibilidades de transformación y mayor seguridad para peatones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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