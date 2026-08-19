Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el aporte técnico ha sido fundamental para asistir a comunidades afectadas por emergencias como los terremotos. Más allá de la entrega inicial de alimentos y materiales, un asunto clave que surge después de cualquier desastre natural es la evaluación de las viviendas impactadas: identificar los riesgos y determinar cuáles estructuras pueden recuperarse con seguridad. Este trabajo especializado es una de las formas en las que la capital también extiende su ayuda, mediante el conocimiento y la experiencia de profesionales en ingeniería.

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Uno de los protagonistas de esta labor es Julián León, ingeniero civil y especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, quien presta servicios como contratista para la Alcaldía Local de Los Mártires. Además, decidió convertirse en voluntario de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, para acompañar a familias que viven las secuelas de un terremoto en Colombia. Su formación incluye un curso, realizado en 2020 y desarrollado por la Universidad Nacional y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), enfocado en la evaluación de edificaciones después de sismos.

León ha llevado su conocimiento a diferentes territorios golpeados por sismos, entre ellos Cali, Pereira y Chocó. En una de sus intervenciones, evaluó una comunidad de 19 viviendas, donde tres de ellas colapsaron totalmente. A pesar de la gravedad de la situación, las buenas noticias llegaron: no hubo fallecidos ni heridos. Mientras algunas familias recibían alimentos y materiales, el trabajo de León y otros profesionales se centró en determinar la seguridad de las viviendas restantes, un paso que debe cumplirse antes de cualquier reparación o reconstrucción.

La experiencia y la capacitación de estos especialistas permiten a las comunidades tener una valoración objetiva de sus hogares, disminuyendo la incertidumbre y ayudando a tomar decisiones responsables. Las evaluaciones técnicas, según destaca lo ocurrido en este caso, habilitan a las autoridades para decidir los pasos a seguir en la recuperación y, sobre todo, protegen la vida de quienes han sido afectados.

El esfuerzo de Julián León se inscribe en el propósito de la administración distrital, encabezada por Carlos Fernando Galán, así como en la gestión del alcalde local John Jader Suárez Delgado, de fortalecer la respuesta institucional frente a emergencias. Esta coordinación institucional y técnica no solo reconstruye infraestructuras, sino que también acompaña a las familias hacia una recuperación integral y segura.

En este contexto, la ingeniería y el conocimiento técnico suman una nueva dimensión a la solidaridad ciudadana, demostrando que cada evaluación responsable es un paso importante hacia la reconstrucción y la seguridad de las comunidades tras una emergencia.

¿Cómo se realiza la evaluación de viviendas tras un terremoto en Colombia?

La evaluación de viviendas después de un terremoto, de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Los Mártires y organismos de emergencia, implica revisar el estado estructural de las edificaciones para detectar daños, identificar riesgos y determinar si es seguro habitarlas. El proceso lo realizan ingenieros con formación específica en estructuras y, en general, se convierte en el primer paso antes de cualquier reparación o reconstrucción.

¿Por qué es importante la labor de ingenieros voluntarios en emergencias sísmicas?

La labor de los ingenieros voluntarios es fundamental porque aportan conocimiento especializado en la evaluación de riesgos estructurales, lo que permite a las familias afectadas y a las autoridades tomar decisiones informadas sobre la seguridad de sus viviendas. Además, su acompañamiento reduce la incertidumbre y asegura que el proceso de recuperación tras una emergencia tenga en el centro la protección de la vida y el bienestar de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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