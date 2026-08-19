Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, conocida por su activa oferta cultural, invita a las familias a participar en un evento especial de acceso gratuito que busca promover la reflexión y el entretenimiento. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este domingo 23 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., se llevará a cabo la presentación de la obra de títeres 'El circo de la nada'. El escenario elegido para esta actividad es el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, al sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar.

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La agenda cultural de la capital durante el mes de agosto se enmarca en la conmemoración de los 488 años de Bogotá, que ha dispuesto una variada programación artística, deportiva y recreativa, según información publicada por la Alcaldía de Bogotá. En este contexto, la puesta en escena de 'El circo de la nada' surge como una alternativa distinta para quienes buscan actividades en familia que estimulen tanto la creatividad como la reflexión social.

La obra narra, bajo una dinámica de humor y participación del público, la historia de una chimpancé titiritera que decide abrir un circo en el que la dignidad de los artistas sea el eje principal. Este personaje central, al organizar audiciones para formar su circo, conoce a un payaso en busca de empleo. La conexión entre ambos personajes surge cuando descubren que sus vidas han estado marcadas por relaciones de maltrato. A raíz de ese encuentro, emprenden juntos un proceso de sanación y cambio basado en el diálogo, la empatía y el perdón, valores que la obra busca transmitir, según detalla la descripción de Idartes.

La presentación se suma a otras actividades gratuitas programadas en la ciudad durante el mes aniversario. Bogotá ha priorizado el acceso libre a estos eventos para facilitar la participación de toda la comunidad, especialmente en sectores como Ciudad Bolívar, donde la oferta cultural adquiere un valor especial para la integración ciudadana.

Con iniciativas como esta, Idartes reafirma su compromiso de expandir la cultura a distintos rincones de Bogotá y ofrecer experiencias que contribuyan al desarrollo de la sensibilidad social, especialmente entre las nuevas generaciones.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra de títeres ‘El circo de la nada’ en Bogotá?

La función de ‘El circo de la nada’ tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, situado en la calle 66A sur #18U-12, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El evento será el domingo 23 de agosto de 2026, a partir de las 3:00 p. m., y la entrada es gratuita para todos los asistentes, según informó Idartes.

¿De qué trata la obra ‘El circo de la nada’ que presenta Idartes en Ciudad Bolívar?

La obra cuenta la historia de una chimpancé titiritera que crea un circo basado en el respeto y la dignidad de sus artistas. Junto a un payaso, ambos emprenden un proceso de transformación personal luego de identificar experiencias de maltrato, promoviendo valores como la empatía, el diálogo y el perdón, todo enmarcado en una propuesta de humor y participación del público, según la reseña de Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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