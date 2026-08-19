Por: Caracol TV

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América de Cali, uno de los equipos más representativos del fútbol colombiano, atraviesa una coyuntura inesperada tras el terremoto que recientemente sacudió a varias ciudades del país, afectando a Cali y ocasionando daños en diversos escenarios, incluido el estadio Pascual Guerrero, su sede habitual. Esta eventualidad ha motivado al club a buscar alternativas para disputar sus partidos como local mientras se llevan a cabo los trabajos de rescate y reparación tanto en el estadio como en otros puntos afectados de la ciudad. En medio de esta situación, el club concentra esfuerzos para no suspender su participación en el campeonato, al tiempo que considera la seguridad de hinchas y jugadores.

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Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, expuso en una entrevista concedida a ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, que la institución ya ha realizado gestiones con equipos de Bogotá para utilizar alguno de sus estadios durante las próximas semanas. Vélez detalló que desde la semana anterior se han adelantado los contactos y consultas necesarias, recibiendo respuestas positivas y solidarias de los equipos capitalinos. El dirigente confirmó que solo restan detalles para oficializar que América jugará en Bogotá lo que queda de este mes y parte del próximo, mientras se superan los efectos del movimiento telúrico.

Según el directivo, el estadio El Campín representa la principal opción, aunque, en caso de no concretarse, el Metropolitano de Techo podría servir como alternativa. Asimismo, Vélez subrayó la importancia de considerar el contexto de la ciudad de Cali, donde la prioridad está puesta en la recuperación y en evitar mayores complicaciones para la infraestructura deportiva local.

En medio de la emergencia, América analiza además la posibilidad de organizar partidos benéficos, incluso frente a equipos internacionales, como forma de recaudar fondos en beneficio de los damnificados por el sismo y de algunos empleados del club afectados. Durante los encuentros de local en Bogotá, parte de la boletería será destinada, precisamente, a apoyar a quienes sufrieron pérdidas o daños, según explicó Vélez.

Dentro de las opciones logísticas, el club ha recibido propuestas de otros equipos, como Pereira, Once Caldas y Deportivo Cali, aunque sobre este último Vélez fue enfático en aclarar que no es una prioridad por razones de protección patrimonial y para evitar eventuales daños ocasionados por personas ajenas al contexto deportivo. Finalmente, aunque también se consideran escenarios de Villavicencio e Ibagué, Bogotá sigue siendo la principal alternativa mientras América de Cali enfrenta este difícil momento.

¿Dónde jugará América de Cali sus próximos partidos como local?

Según declaraciones de Iván Vélez a Blu Radio, América de Cali tiene como prioridad usar el estadio El Campín en Bogotá para sus partidos como local debido a los daños sufridos en Cali tras el reciente terremoto. Si esta opción no se concreta, la alternativa sería el estadio Metropolitano de Techo, también ubicado en Bogotá, mientras otras plazas como Villavicencio e Ibagué se mantienen como posibilidades secundarias.

¿Cómo ayudará América de Cali a los afectados por el terremoto en Cali?

El gerente deportivo de América de Cali señaló que el club planea organizar partidos benéficos, incluso con equipos internacionales, y destinar parte de la boletería de los encuentros de local en Bogotá para apoyar a los damnificados del terremoto y a empleados del club que resultaron afectados, como una forma de contribuir con la recuperación de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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