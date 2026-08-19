Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El estadio Olímpico Pascual Guerrero, emblemático escenario deportivo de Cali, ha sido objeto de rigurosas revisiones tras el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, una de las tragedias naturales más fuertes que ha golpeado a la ciudad en los últimos años. Con el avance de las labores de levantamiento de escombros en diversas zonas y mientras la comunidad trata de adaptarse a la nueva realidad, las autoridades locales han realizado visitas técnicas al estadio. Como se sabe, allí ofician de locales equipos como América de Cali, así como Orsomarso, Atlético y Boca Juniors, los cuales participan en la Primera B del fútbol profesional colombiano, de acuerdo con información suministrada por Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

La visita inspección estuvo liderada por la Secretaría del Deporte de Cali, así como por equipos de ingenieros y arquitectos especializados, con el fin de identificar el estado actual de las instalaciones después del movimiento telúrico. Sobre el resultado de la evaluación, Alexander Camacho, secretario de deportes del municipio, expresó que "queremos contarles que de acuerdo a un informe técnico entregado por especialistas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, se determina que el estadio Olímpico Pascual Guerrero no tiene daños estructurales".

Sin embargo, Camacho fue enfático en informar que sí se presentaron afectaciones en infraestructuras menores. Precisó que hubo problemas con la iluminación, la red hidráulica y la mampostería. A pesar de estos inconvenientes, la grama del estadio se mantiene en condiciones aptas para la práctica deportiva.

En medio de estas gestiones, el secretario de deportes remarcó que, siguiendo directrices del alcalde Alejandro Eder, la prioridad actual de la ciudad es la atención a los damnificados del terremoto. Por ahora, los esfuerzos oficiales se concentran en garantizar la seguridad y el bienestar de quienes resultaron más afectados por este suceso.

En ese escenario de incertidumbre, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), indicó que el América de Cali está evaluando la posibilidad de jugar sus próximos partidos como local en el estadio El Campín, en Bogotá. Esto aún está pendiente de confirmación oficial, pero surge como una medida preventiva ante la situación del escenario deportivo en Cali.

Por lo pronto, el equipo América de Cali enfrentará a Santa Fe este sábado 22 de agosto, a las 6:10 de la tarde, en la capital del país, mientras la ciudad avanza con la recuperación de sus espacios deportivos y reconstruye parte de su vida cotidiana tras el sismo.

¿Cuáles son los daños reportados en el estadio Pascual Guerrero tras el terremoto de Cali?

El informe técnico elaborado por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali concluyó que no existen daños estructurales en el estadio Pascual Guerrero tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Sin embargo, se reportaron afectaciones en la iluminación, la red hidráulica y la mampostería. La grama, por su parte, está en condiciones adecuadas para la realización de partidos de fútbol, según autoridades municipales citadas por Noticias Caracol.

¿Dónde jugará América de Cali mientras se solucionan los problemas del Pascual Guerrero?

De acuerdo con declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, América de Cali analiza la opción de disputar sus compromisos como local en el estadio El Campín, en Bogotá. Aunque esta decisión todavía no cuenta con una oficialización por parte de los directivos, es una alternativa ante los arreglos que necesita el estadio Pascual Guerrero luego del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.