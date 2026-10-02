Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en la ciudad de Ibagué, se vio afectado este viernes debido a un fuerte aguacero acompañado de intensos vientos. De acuerdo con la información proporcionada, el temporal causó daños en diferentes áreas de este emblemático escenario deportivo, que regularmente alberga a los aficionados del fútbol en la capital tolimense.

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Entre las afectaciones más relevantes se encuentra la pérdida de estabilidad de cinco estructuras metálicas destinadas a soportar publicidad en la tribuna Oriental. La fuerza del viento las dejó fuera de servicio, comprometiendo no solo las labores de mercadeo, sino también la seguridad en esa zona del estadio. A esto se sumó el desprendimiento de algunas sillas, lo que evidenció el impacto del clima adverso sobre las instalaciones.

La evaluación de los daños confirmó también que varios reflectores —elementos esenciales para la correcta iluminación del estadio durante los partidos nocturnos— se desviaron de su orientación original. Esta situación requiere la intervención de personal calificado para restablecer la iluminación adecuada y garantizar que el terreno de juego cumpla con los estándares necesarios para la práctica deportiva.

Ante el panorama presentado, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) activó su plan de contingencia. Las autoridades comenzaron de inmediato las labores destinadas a recuperar y revisar el estado general del escenario. Se tiene previsto realizar una nueva inspección este sábado para asegurar que no existan riesgos para jugadores y asistentes.

A pesar de las afectaciones causadas por el vendaval, voceros informaron que los daños fueron catalogados como menores. Según los reportes, estos inconvenientes no impedirán la realización del partido agendado entre Deportes Tolima y Boyacá Chicó, el cual está programado para este sábado después de las 4:05 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales daños en el estadio Manuel Murillo Toro tras la tormenta?

De acuerdo con la información entregada, los principales daños incluyeron la pérdida de estabilidad de cinco estructuras metálicas de publicidad en la tribuna Oriental, el desprendimiento de algunas sillas y el desplazamiento de varios reflectores, lo que podría afectar la iluminación del terreno de juego. Estas afectaciones han sido clasificadas como menores por las autoridades locales.

¿El partido entre Deportes Tolima y Boyacá Chicó se verá afectado por los daños ocasionados por el clima?

Según la información suministrada, a pesar de los daños causados por el fuerte aguacero y los vientos, los trabajos de recuperación permitirán que el partido entre Deportes Tolima y Boyacá Chicó se lleve a cabo con normalidad este sábado, posterior a las 4:05 p. m., ya que las afectaciones no fueron de gravedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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