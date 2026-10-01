Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luis Fernando Suárez alista su esperado debut como director técnico con el Deportes Tolima y ya se presentaron las primeras imágenes del entrenador junto a su cuerpo técnico en el club. De acuerdo con la información conocida, Suárez, técnico antioqueño de reconocida trayectoria, asume el reto de encaminar al conjunto ‘Vinotinto y Oro’ con la ilusión de responder a las expectativas de la exigente hinchada de Ibagué.

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Según la información difundida, uno de los puntos clave de este nuevo ciclo estará en la preparación física y el trabajo táctico, áreas fundamentales para las aspiraciones del Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2026-II. Para estos retos, el cuerpo técnico de Suárez cuenta con la experiencia de Iván Niño, quien tendrá a su cargo la preparación física de los futbolistas, aspecto esencial de cara al rendimiento en las competencias nacionales.

Empezando esta nueva etapa, el equipo técnico se completa con Fabián Torres y Henry Rojas, quienes lo acompañarán como asistentes técnicos del plantel profesional. La composición del equipo de trabajo evidencia el interés del club y del nuevo entrenador en fortalecer tanto la preparación física como la estratégica, buscando soluciones en un plantel que busca consolidarse en los primeros lugares del torneo.

La noticia del arribo de Suárez y su equipo técnico ha despertado gran expectativa entre la hinchada tolimense, conocida por su pasión y exigencia con el rendimiento del club. El desafío inmediato para el nuevo entrenador consiste en lograr que los jugadores asimilen rápidamente sus ideas y aprovechar los recursos del plantel en los compromisos venideros.

Respecto al debut oficial de Suárez en el banquillo del Deportes Tolima, la información indica que será este sábado 3 de octubre. El club se medirá ante Boyacá Chicó a partir de las 4:05 de la tarde, en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II. La afición permanece atenta al planteamiento y las variantes tácticas que presente el estratega antioqueño en este primer encuentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el debut de Luis Fernando Suárez como técnico del Deportes Tolima?

De acuerdo con la información oficial, el estreno de Luis Fernando Suárez como entrenador del Deportes Tolima está programado para el sábado 3 de octubre. El compromiso será frente a Boyacá Chicó, desde las 4:05 de la tarde, en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II.

¿Quiénes conforman el cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez en el Deportes Tolima?

El cuerpo técnico que acompaña a Luis Fernando Suárez está integrado por Iván Niño, responsable de la preparación física, y por Fabián Torres y Henry Rojas, quienes ejercerán como asistentes técnicos. Cada uno desempeñará funciones clave enfocadas en potenciar el rendimiento físico y el trabajo táctico del equipo profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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