Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar vive uno de sus momentos más destacados en la Liga BetPlay II-2026, luego de sumar una victoria crucial como visitante ante Boyacá Chicó. El equipo vallenato, dirigido por Flabio Torres, logró imponerse 1-2 en el estadio La Independencia de Tunja en un partido aplazado de la tercera fecha. Esta victoria no solo representa la segunda consecutiva en el torneo, sino que se traduce en un golpe de autoridad en la lucha por la permanencia, ya que se trataba de un duelo directo frente a un rival también comprometido con el descenso.

Sigue a PULZO en Discover

El entrenador, Flabio Torres, se mostró satisfecho en rueda de prensa tras el partido, enfatizando la importancia de los seis puntos sumados en las dos jornadas recientes —el anterior triunfo había sido ante Junior de Barranquilla—. Torres reconoció que el equipo logró sobreponerse a condiciones adversas como la altura, el estado pesado de la cancha y la lluvia, factores que hicieron aún más valioso el resultado. De acuerdo con sus palabras, eran puntos fundamentales para sacar al club de la incómoda posición en la tabla en la que se encontraba.

El guardameta Eduar Esteban también resaltó el trabajo conjunto que permitió alcanzar la victoria en Tunja. Agradeció a toda la institución y explicó que la preparación que realizan en la sede de entrenamiento, donde las condiciones de viento son complicadas, sirvió para adaptarse al juego aéreo en la altura, uno de los retos clave en partidos disputados en ciudades como Tunja. Esteban dejó claro que, aunque el resultado es importante, el desafío del descenso no ha terminado.

Gracias a este triunfo, Alianza Valledupar alcanzó los ocho puntos y ascendió a la casilla 15 de la tabla de posiciones, según los datos de la Liga BetPlay II-2026. En la tabla del promedio, crucial para definir el descenso, el equipo se ubicó en la posición 17 con un promedio de 1,094, dejando atrás la zona directa de peligro inmediato. Por su parte, Boyacá Chicó quedó en el penúltimo lugar del descenso con un promedio de 0,895, solamente por delante de Cúcuta Deportivo.

En el desarrollo del encuentro, Alianza Valledupar se adelantó temprano a través de un penal ejecutado por Felipe Pardo al minuto 10. Daniel Quiñones amplió la ventaja al minuto 30, instalando una presión significativa sobre el rival. Aunque Boyacá Chicó reaccionó descontando con un gol de Jhonier Alomía, el bloque defensivo visitante contuvo esa arremetida y mantuvo el resultado. Este triunfo, además de alejar al club vallenato del descenso, representó la primera victoria histórica del equipo en Tunja frente a Boyacá Chicó, tras varias derrotas en años recientes. Ahora, el plantel alista su próximo partido como local ante Independiente Santa Fe el 19 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta esta victoria de Alianza Valledupar a su posición en la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2026?

La victoria de Alianza Valledupar en Tunja le permitió alcanzar un promedio de 1,094 en la tabla del descenso, ubicándose en la casilla 17 y alejándose de la zona más comprometida, superando a equipos como Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, lo que representa un alivio significativo en su lucha por la permanencia.

¿Cuál fue la clave de la victoria de Alianza Valledupar frente a Boyacá Chicó según su director técnico?

De acuerdo con el técnico Flabio Torres, la clave estuvo en la entrega del grupo para sortear las difíciles condiciones climáticas, la altura y el estado de la cancha. Además, valoró la capacidad del equipo para aprovechar la preparación previa, que les ayudó a responder ante el reto físico del partido en Tunja.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z