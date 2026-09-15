Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar se enfrenta a una cita crucial este martes 15 de septiembre, cuando visite el estadio La Independencia de Tunja para disputar un partido aplazado de la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026 ante Boyacá Chicó, de acuerdo con la información publicada por Betan. El equipo vallenato llega a este compromiso con una motivación renovada, tras romper una negativa racha de más de cinco meses sin victorias como local, gracias a su ajustado triunfo 1-0 sobre el Junior de Barranquilla.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, tanto jugadores como cuerpo técnico han manifestado un enfoque prudente. El defensor central Juan Viveros expresó en rueda de prensa que, aunque sienten entusiasmo, mantienen los pies en la tierra y son conscientes del desafío que implica seguir sumando buenos resultados, tanto en casa como fuera de ella, para soñar con ingresar al grupo de los ocho mejores del torneo. Por su parte, el director técnico Flabio Torres subrayó que fortalecer el aspecto mental del plantel resulta fundamental para afrontar la seguidilla de partidos. Destacó la necesidad de que el equipo se mantenga motivado, concentrado y enfocado en sus propósitos inmediatos.

En cuanto a la tabla de posiciones, Alianza Valledupar ocupa actualmente la casilla 18 con 5 puntos, mientras Boyacá Chicó suma 8 y se ubica en el puesto 15. Un triunfo resultaría clave para que el conjunto visitante recorte diferencias y mejore su diferencia de gol. Además, en la Tabla de Promedios —que define el descenso en el fútbol colombiano—, Boyacá Chicó es 19 con un promedio de 0.903, mientras que Alianza Valledupar es 17 con 1.076, lo que añade tensión al enfrentamiento.

No obstante, la historia reciente no favorece a los visitantes. Alianza Valledupar no ha logrado sumar tres puntos cuando visita a Chicó en Tunja, registrando dos derrotas en partidos previos durante 2024 y 2025. El choque de este martes tendrá también el atractivo especial del reencuentro de Flabio Torres con Boyacá Chicó, club que dirigió en 34 oportunidades y donde dejó un balance de ocho triunfos, nueve empates y 17 derrotas. En contraste, el equipo local buscará aprovechar la altura y ratificar su buen momento tras su victoria ante Deportivo Independiente Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega Alianza Valledupar al partido contra Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar llega motivado tras romper una larga sequía de triunfos como local, aunque de acuerdo con declaraciones de sus jugadores y cuerpo técnico, el plantel asume el reto con cautela y concentración. El equipo, ubicado en la parte baja de la tabla, necesita sumar puntos tanto para mejorar su posición general como su promedio en la tabla del descenso.

¿Por qué es importante el duelo entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar en la lucha por el descenso?

Este enfrentamiento es clave porque ambos equipos están comprometidos en la lucha por evitar el descenso, según la Tabla de Promedios publicada por Betan. Un triunfo de Alianza Valledupar no solo le permitiría acercarse a Boyacá Chicó en el puntaje, sino también mejorar su promedio, lo que puede ser decisivo al final de la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z