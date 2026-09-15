Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar se prepara para enfrentar un partido de gran importancia en la Liga BetPlay II-2026 este martes 15 de septiembre. El conjunto dirigido por Flabio Torres visitará el estadio La Independencia, en la ciudad de Tunja, para medirse frente a Boyacá Chicó, a partir de las 7:30 p. m. Este encuentro, correspondiente a la tercera fecha y aplazado anteriormente, aparece como la oportunidad ideal para que el equipo cesarense consolide el impulso tomado tras su reciente triunfo (1-0) ante Junior de Barranquilla en Valledupar, una victoria que rompió una larga racha de más de cinco meses sin ganar de local.

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Pese al envión anímico conseguido, la plantilla es cautelosa en su discurso. Como expresó el defensa central Juan Viveros ante los medios, la mentalidad es de mesura y trabajo: "Estamos muy contentos, pero también con los pies en la tierra. Sabemos que tenemos que seguir buscando buenos resultados acá en casa y por fuera para seguir por la misma línea y soñar con meterse a los ocho". El plantel hace énfasis en la necesidad de mantener el nivel tanto de local como de visitante, sin apartarse de sus objetivos a largo plazo dentro del torneo.

El director técnico, Flabio Torres, resaltó la necesidad de fortalecer el aspecto mental del grupo durante esta exigente seguidilla de partidos, subrayando aspectos como la motivación, concentración e inteligencia. El entrenador afirmó que el trabajo enfocado en la actitud y el propósito del plantel será fundamental para conseguir resultados.

Este compromiso no solo implica tres puntos en disputa, sino que representa un duelo directo en la tabla de posiciones y en la temida tabla de promedios del descenso. Actualmente, Alianza Valledupar se posiciona en la casilla 18 con 5 puntos, mientras que Boyacá Chicó suma 8 unidades en el lugar 15. En cuanto a los promedios, Chicó se sitúa en el puesto 19 con 0.903 y Alianza es 17 con 1.076; lo que evidencia la importancia del choque para la permanencia de ambos conjuntos.

No obstante, el desafío es importante tanto en lo deportivo como en lo geográfico. Alianza Valledupar nunca ha logrado una victoria en Tunja; en las visitas recientes cayó 1-0 en febrero de 2024 y 2-1 en mayo de 2025, según los datos del torneo.

El partido tiene además el atractivo del reencuentro de Flabio Torres con su exequipo, Boyacá Chicó, al cual dirigió durante 34 partidos. Del otro lado, el equipo boyacense llega motivado tras vencer al Deportivo Independiente Medellín 2-1, aprovechando la altura para consolidar su fortaleza de local.

Ficha técnica: Boyacá Chicó presenta como titulares a David Agudelo; Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Juan Camilo Quiceno; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Felipe Cifuentes, bajo la dirección de Jhon Gómez. Por su parte, Alianza Valledupar alineará a Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo; Déinner Quiñones, Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Cristian Vergara, dirigidos por Flabio Torres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega Alianza Valledupar para enfrentar a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026?

Alianza Valledupar afronta este partido tras una victoria clave sobre Junior de Barranquilla, cerrando una larga sequía como local en la Liga BetPlay II-2026. El equipo asume el reto con expectativa y cautela, enfatizando la importancia de mantener su reciente impulso, mejorar su posición en la tabla y fortalecer su estado mental rumbo a la meta de ingresar entre los ocho mejores.

¿Cuál es la importancia de la tabla de promedios en el partido entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar?

La tabla de promedios juega un papel fundamental en este encuentro, pues ambos equipos se encuentran en posiciones comprometidas. Boyacá Chicó es 19 con un promedio de 0.903 y Alianza Valledupar ocupa la casilla 17 con 1.076. Una diferencia mínima en esta tabla define su permanencia en la primera división y da un contexto de urgencia estratégica al enfrentamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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