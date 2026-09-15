Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar enfrenta un reto crucial este martes 15 de septiembre en el estadio La Independencia de Tunja, donde se medirá a Boyacá Chicó en un encuentro aplazado correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026. El compromiso, que inicia a las 7:30 p. m., cobra especial relevancia para la escuadra cesarense, que busca afianzar el impulso adquirido tras su reciente victoria 1-0 sobre Junior de Barranquilla. De acuerdo con la información, este triunfo en casa significó mucho, ya que el conjunto vallenato llevaba más de cinco meses sin lograr una victoria como local en la competencia liguera.

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El ambiente dentro del equipo es de satisfacción, pero también mantienen la cautela. Juan Viveros, defensor central de Alianza Valledupar, manifestó en conferencia de prensa que aunque están contentos por la victoria, el grupo es consciente de que necesita persistir en la senda de buenos resultados tanto en Valledupar como en condición de visitante, objetivo fundamental para aspirar a entrar entre los mejores ocho equipos del campeonato.

El entrenador Flabio Torres, por su parte, subrayó la importancia del estado mental en medio de un calendario exigente. Explicó que el equipo debe sostener un nivel elevado de motivación, concentración e inteligencia para cumplir su propósito, y que el trabajo en estos aspectos será fundamental en los próximos partidos.

La visita a Tunja tiene un trasfondo estadístico significativo: Alianza Valledupar nunca ha conseguido una victoria en esa ciudad frente a Chicó. Sus dos más recientes enfrentamientos allí se saldaron con derrotas (1-0 el 19 de febrero de 2024 y 2-1 el 17 de mayo de 2025). En la tabla de posiciones, la situación es apremiante; Alianza ocupa la casilla 18 con 5 puntos, mientras que Boyacá Chicó es 15 con 8 unidades. En la tabla de promedios, que define el descenso, Boyacá Chicó es 19 con promedio de 0.903 y Alianza Valledupar es 17 con 1.076, lo que incrementa la presión de este enfrentamiento directo.

El partido también marca el reencuentro de Flabio Torres con su exequipo; el técnico dirigió 34 compromisos con Boyacá Chicó, obteniendo 8 triunfos, 9 empates y 17 derrotas. El equipo local llega animado tras vencer a Deportivo Independiente Medellín 2-1 en la última jornada, buscando aprovechar la altura de Tunja para contener el ascenso vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el historial de Alianza Valledupar en Tunja ante Boyacá Chicó?

De acuerdo con la información, Alianza Valledupar nunca ha logrado una victoria frente a Boyacá Chicó como visitante en Tunja. En los dos partidos más recientes en esa ciudad, el cuadro vallenato sumó derrotas: perdió 1-0 el 19 de febrero de 2024 y cayó 2-1 el 17 de mayo de 2025, lo que convierte este nuevo enfrentamiento en una oportunidad para cambiar esa racha negativa.

¿Cómo llegan Alianza Valledupar y Boyacá Chicó en la tabla antes de este partido de la Liga BetPlay II-2026?

En la previa del encuentro aplazado por la tercera fecha, Alianza Valledupar ocupa la casilla 18 con 5 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Boyacá Chicó se ubica en el puesto 15 con 8 unidades. En la tabla de promedios del descenso, el panorama también es crítico: Boyacá Chicó es 19 con promedio de 0.903, y Alianza Valledupar se sitúa 17 con 1.076, lo que hace que este duelo sea clave para ambos equipos en su lucha por la permanencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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