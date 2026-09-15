Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar se enfrenta este martes 15 de septiembre a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en un duelo crucial por la Liga BetPlay II-2026. El encuentro, aplazado de la tercera fecha, representa una cita de alta exigencia para el equipo vallenato, que aún saborea el envión conseguido tras vencer 1-0 a Junior de Barranquilla en la jornada anterior. Esta victoria no solo puso fin a una extensa sequía en casa de más de cinco meses, sino que fortaleció el ánimo de la plantilla, que ahora busca trasladar ese ímpetu al terreno boyacense.

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El defensor central Juan Viveros, quien expuso la postura del equipo ante los medios antes de viajar, destacó el optimismo con el que llega el grupo, aunque con precaución. De acuerdo con declaraciones citadas por los voceros del club, Viveros aseguró: “Estamos muy contentos, pero también con los pies en la tierra. Sabemos que tenemos que seguir buscando buenos resultados acá en casa y por fuera para seguir por la misma línea y soñar con meterse a los ocho”. Su mensaje refleja la cautela y el enfoque del equipo en lograr una regularidad que les permita escalar posiciones y aspirar a un cupo dentro de los equipos más destacados.

Por su parte, el director técnico Flabio Torres subrayó la necesidad de afianzar el trabajo mental en una agenda apretada de partidos. “Lógicamente el equipo tiene que estar en un estado de motivación bastante bueno, concentración, inteligencia y búsqueda del propósito. Creo que ahí está claro que lo que tenemos que hacer es trabajar en esa parte con ellos”, manifestó el entrenador.

En el contexto de la clasificación, Boyacá Chicó ocupa el puesto 15 con 8 puntos, mientras que Alianza Valledupar es 18 con 5 unidades. Ganar, en este caso, le permitiría al conjunto visitante cerrar la brecha y mejorar su promedio, clave para el descenso: Boyacá Chicó marcha 19 con un promedio de 0.903, y Alianza Valledupar, 17 con 1.076. El escenario es históricamente adverso para los cesarenses, que nunca han ganado en la altura de Tunja; las visitas previas se saldaron con derrotas.

Otro aspecto relevante es el reencuentro de Flabio Torres con su exequipo, donde dirigió 34 partidos. Ahora, las emociones y la rivalidad se disputan tanto en la tabla como en los banquillos, en un choque que puede reconfigurar las aspiraciones de ambos clubes en la Liga BetPlay II.

¿Cuáles son las posibilidades de Alianza Valledupar para mejorar su posición en la Liga BetPlay II-2026?

El partido ante Boyacá Chicó significa una oportunidad de oro para Alianza Valledupar, ya que un triunfo les permitiría mejorar su ubicación tanto en la tabla de posiciones como en la de promedios del descenso. La corta distancia de puntos y la necesidad de sumar fuera de casa incrementan la relevancia del encuentro, especialmente porque sumar en Tunja supondría superar una racha negativa histórica.

¿Por qué es importante la Tabla de Promedios en el fútbol colombiano?

La Tabla de Promedios determina qué equipos pierden la categoría al finalizar la temporada. Se calcula con base en los resultados de varias temporadas para sancionar la regularidad; un promedio bajo puede condenar a un club al descenso. Por eso, tanto Alianza Valledupar como Boyacá Chicó luchan por mejorar sus cifras y evitar caer en la zona de descenso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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