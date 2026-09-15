Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar afronta una prueba definitiva este martes 15 de septiembre cuando se mida como visitante frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en un partido clave para sus aspiraciones en la Liga BetPlay II-2026. Según la información disponible, este encuentro corresponde a un duelo aplazado de la tercera jornada del campeonato, lo cual añade presión e importancia al compromiso para ambos equipos. De acuerdo con los datos, el cuadro cesarense viene de un significativo triunfo 1-0 sobre Junior de Barranquilla, resultado con el que dejó atrás una extensa sequía de victorias en su estadio y que ahora busca replicar en condición de visitante.

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La plantilla vallenata, sin embargo, mantiene un enfoque cauto de cara a este nuevo reto. El defensor central Juan Viveros enfatizó en rueda de prensa que el grupo está motivado pero consciente de la necesidad de seguir sumando, tanto en casa como fuera de ella, para soñar con ubicarse entre los ocho mejores de la tabla de posiciones. Por su parte, el director técnico Flabio Torres resaltó la importancia de trabajar el aspecto mental de los jugadores, enfatizando en mantener altos niveles de motivación, concentración e inteligencia durante la seguidilla de partidos que afronta el equipo. Si bien el envión anímico es notorio tras el último triunfo, el cuerpo técnico prefiere la prudencia.

En términos de clasificación, la relevancia del partido es evidente. Alianza Valledupar ocupa actualmente la casilla 18 con 5 puntos, mientras que Boyacá Chicó se sitúa en el lugar 15 con 8 unidades. Además, en la Tabla de Promedios, que mide el riesgo de descenso, Boyacá Chicó aparece en el puesto 19 con un promedio de 0.903, y Alianza en el 17 con 1.076, situación que convierte el duelo en un enfrentamiento directo por la permanencia. Es importante señalar que, hasta el momento, Alianza Valledupar no ha conseguido triunfar en Tunja, sufriendo derrotas en las dos últimas visitas, lo que agrega dificultad a la misión.

Otro elemento destacado es el reencuentro de Flabio Torres con su antiguo club. Durante su paso por Boyacá Chicó, el entrenador dirigió 34 partidos, otorgándole un conocimiento importante del rival. El equipo local, por su parte, llega animado luego de superar al Deportivo Independiente Medellín por 2-1 en la fecha anterior, y apuesta por la ventaja que le brinda la altura de Tunja para frenar el avance de Alianza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el historial de resultados entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar en Tunja?

Con base en los datos del artículo, Alianza Valledupar todavía no ha logrado ganar como visitante frente a Boyacá Chicó en Tunja. Sus dos visitas más recientes terminaron en derrotas: cayó 1-0 el 19 de febrero de 2024 y fue superado 2-1 el 17 de mayo de 2025, lo que demuestra que el reto en el estadio La Independencia ha sido especialmente complicado para el equipo vallenato.

¿Por qué es importante la Tabla de Promedios en la Liga BetPlay y qué significa?

La Tabla de Promedios en la Liga BetPlay es fundamental ya que determina el riesgo de descenso de los equipos, calculando el promedio de puntos obtenidos a lo largo de varias temporadas. Según la información citada, Boyacá Chicó ocupa el puesto 19 con un promedio de 0.903, mientras que Alianza Valledupar está en la posición 17 con 1.076, lo que convierte su enfrentamiento en un duelo directo por alejarse de los puestos de descenso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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