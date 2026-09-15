Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar afrontará este martes 15 de septiembre un duelo de gran importancia en la Liga BetPlay II-2026, al enfrentar a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja desde las 7:30 p.m. De acuerdo con la información proporcionada, el partido corresponde a la tercera fecha del campeonato, inicialmente aplazada, y representa para el conjunto vallenato la oportunidad de afianzar el impulso adquirido tras su reciente triunfo 1-0 sobre Junior de Barranquilla en Valledupar.

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El contexto de este compromiso está marcado por la necesidad de Alianza Valledupar de consolidar una tendencia positiva luego de haber terminado una racha de más de cinco meses sin lograr victorias como local en el torneo. Sin embargo, la mentalidad al interior del plantel es de cautela. Así lo expresó el defensor Juan Viveros en rueda de prensa previa al viaje, al declarar que la plantilla se mantiene “muy contenta, pero también con los pies en la tierra”, consciente de la exigencia por seguir consiguiendo resultados, tanto como local como visitante, para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

El director técnico Flabio Torres, por su parte, subrayó la importancia de la fortaleza mental en esta etapa del torneo. Hizo énfasis en mantener altos niveles de motivación, concentración e inteligencia. Torres considera que el trabajo debe estar orientado a reforzar el estado anímico de sus jugadores, aspecto vital dada la serie de partidos que viene enfrentando la escuadra cesarense.

En términos de clasificación, el choque tiene tintes de enfrentamiento directo, tanto en la tabla de posiciones como en la de promedios del descenso. Alianza Valledupar ocupa el puesto 18 con cinco puntos y Boyacá Chicó la casilla 15 con ocho unidades, por lo que una victoria permitiría reducir la diferencia e impactar positivamente la diferencia de gol. En la llamada Tabla de Promedios, que mide el rendimiento acumulado y es clave para el descenso, Chicó está en el lugar 19 con un promedio de 0.903, mientras Alianza es 17 con 1.076.

No obstante, las estadísticas históricas muestran el desafío: Alianza Valledupar nunca ha conseguido una victoria como visitante ante Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, donde cayó 1-0 el 19 de febrero de 2024 y perdió 2-1 el 17 de mayo de 2025.

El partido tendrá un ingrediente particular con el reencuentro de Flabio Torres, actual técnico de Alianza Valledupar, con su antiguo club, Boyacá Chicó, donde dirigió 34 partidos con un balance de ocho victorias, nueve empates y 17 derrotas. Boyacá Chicó llega motivado tras sorprender 2-1 al Deportivo Independiente Medellín en la jornada anterior y buscará aprovechar la altura de Tunja para frenar la recuperación del visitante. La nómina titular de ambos equipos y demás detalles del partido fueron confirmados en rueda de prensa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las claves del partido entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar en la Liga BetPlay II-2026?

Las claves del encuentro residen en el impulso anímico que trae Alianza Valledupar tras vencer al Junior, la histórica dificultad que enfrenta en Tunja y la motivación de Chicó luego de ganar al Medellín. Ambos equipos tienen necesidades urgentes en la tabla de posiciones y de promedios para el descenso, por lo que la concentración, el estado mental y la capacidad de adaptación a la altura de Tunja serán determinantes.

¿Qué es la Tabla de Promedios y por qué es importante para Boyacá Chicó y Alianza Valledupar?

La Tabla de Promedios es un sistema que calcula el rendimiento acumulado de los equipos a lo largo de varias temporadas para definir el descenso. Es especialmente relevante para Boyacá Chicó y Alianza Valledupar, ya que ambos ocupan posiciones comprometidas (lugares 19 y 17 respectivamente), lo que les obliga a buscar sumar puntos en cada jornada para evitar perder la categoría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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