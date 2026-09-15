Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar vive un momento clave en la Liga BetPlay 2026-II, tras lograr una victoria fundamental por 1-2 ante Boyacá Chicó en un partido aplazado de la tercera fecha del torneo, disputado en el estadio La Independencia de Tunja. De acuerdo con la información reportada, el equipo cesarense sumó tres puntos valiosos en su objetivo de mantenerse en la primera división del fútbol colombiano, cortando además una racha negativa en la capital boyacense, donde no había conseguido victorias en anteriores visitas de 2024 y 2025.

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El encuentro mostró desde el inicio la propuesta ofensiva de los dirigidos por Flabio Torres, quienes plantearon un juego atrevido en la altura de Tunja. El experimentado delantero Felipe Pardo fue el encargado de abrir el marcador al minuto 10, tras ejecutar con precisión un penal, lo que significó un golpe anímico a favor de los visitantes. La ventaja se amplió a los 30 minutos, cuando Daniel Quiñones convirtió el segundo tanto, permitiéndole a Alianza Valledupar tomar un control parcial contundente del compromiso.

No obstante, Boyacá Chicó logró recortar la diferencia al minuto 36 gracias a Jhonier Alomía, quien anotó el descuento para los locales. A pesar de este intento de remontada, el plantel vallenato supo manejar la presión y sostuvo su ventaja con solidez defensiva hasta el pitazo final, obteniendo así un triunfo que no solo suma en lo estadístico, sino que también significa un hito para el club por tratarse del primer éxito en Tunja ante este rival.

El efecto inmediato de esta victoria se refleja en la tabla de posiciones donde, según el reporte, Alianza Valledupar escaló a la casilla 15 con ocho puntos, dejando atrás el sótano de la liga. En la tabla del promedio, que es decisiva para el descenso, el equipo se ubicó en la posición 17 con un registro de 1,09, alejándose un poco de la zona de mayor peligro, mientras que Boyacá Chicó quedó en la penúltima posición, con un preocupante promedio de 0,90.

Sin tiempo para el descanso, Alianza Valledupar ya planea su siguiente reto. El próximo sábado 19 de septiembre recibirá en casa a Independiente Santa Fe, con la aspiración de consolidar su buen momento y seguir sumando en la lucha por la permanencia, de acuerdo con la información disponible en el texto.

¿Cuál fue el resultado de Alianza Valledupar vs. Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2026-II?

En el partido aplazado por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, Alianza Valledupar venció como visitante a Boyacá Chicó con marcador de 1-2. Felipe Pardo y Daniel Quiñones marcaron para los cesarenses, mientras que Jhonier Alomía descontó para los locales.

¿Cómo afecta esta victoria a Alianza Valledupar en la tabla de posiciones y el descenso?

El triunfo permite a Alianza Valledupar escalar a la casilla 15 con ocho puntos en la tabla de posiciones y ubicarse en el puesto 17 en la tabla del promedio con un registro de 1,09, tomando distancia de la zona directa de descenso, según el informe publicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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