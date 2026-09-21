Por: Caracol TV

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Millonarios enfrentó este sábado a Boyacá Chicó en la undécima fecha de la Liga BetPlay II-2026, un encuentro que, más allá del resultado, estuvo marcado por la inesperada lesión de Rodrigo Contreras. El estadio Nemesio Camacho El Campín fue testigo de un momento que alteró el ritmo del partido y que afectó anímicamente tanto al jugador como a todo el equipo. Según los hechos ocurridos durante el juego, todo se desencadenó en el minuto 19, cuando Rodrigo Contreras, conocido entre sus compañeros y seguidores como ‘Tucu’, sufrió un golpe mientras disputaba el balón ante los llamados ‘ajedrezados’, como se le dice popularmente al Boyacá Chicó.

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Al instante, Contreras mostró signos evidentes de dolor en la zona afectada, tirándose al césped en busca de atención médica. El cuerpo médico de Millonarios ingresó inmediatamente al campo para valorar la situación del delantero. Tras una rápida pero exhaustiva revisión, determinaron que la condición de Contreras le impedía continuar en el enfrentamiento. El futbolista, experimentando claramente la frustración y tristeza por no poder culminar el partido, no pudo contenerse y derramó lágrimas mientras salía rumbo a los camerinos. Durante este traslado, Mateo García, compañero del equipo azul, se acercó a consolarlo, evidenciando el ambiente de compañerismo ante este infortunio.

Un hecho como este no solo afecta las aspiraciones inmediatas del club en dicho partido, sino también las decisiones del director técnico, Alberto Gamero. En reacción a la ausencia obligada de Contreras, Gamero optó por realizar la sustitución necesaria y envió al terreno de juego a Andrey Estupiñán, buscando reacomodar el funcionamiento ofensivo del equipo en los minutos restantes.

Este incidente resalta la vulnerabilidad a la que están expuestos los futbolistas y los desafíos que enfrentan los equipos durante el campeonato. De acuerdo con la información suministrada en el desarrollo del juego, la lesión de Rodrigo Contreras fue un golpe emocional para el grupo y un giro en el plan estratégico de Millonarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué le ocurrió a Rodrigo Contreras en el partido Millonarios vs Boyacá Chicó?

Durante el minuto 19 del partido entre Millonarios y Boyacá Chicó, Rodrigo Contreras sufrió un golpe que le ocasionó una lesión, obligándolo a abandonar el campo de juego antes de tiempo, según los hechos relatados en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Quién reemplazó a Rodrigo Contreras tras su lesión en la Liga BetPlay II-2026?

Después de que los médicos determinaran que Rodrigo Contreras no podía continuar en el partido por su lesión, el director técnico Alberto Gamero decidió sustituirlo, enviando a Andrey Estupiñán como reemplazo en el equipo de Millonarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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