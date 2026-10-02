Si algo he aprendido al buscar equipos para entrenar en casa es que el espacio termina siendo casi tan importante como el peso. Tener una mancuerna, una barra, una pesa rusa y otros accesorios por separado puede convertirse rápidamente en un problema de almacenamiento.

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Por eso me llamó la atención este juego de mancuernas ajustables 5 en 1, que actualmente aparece en $ 165.654, con un 29 % de descuento. La idea es bastante sencilla: reunir diferentes posibilidades de entrenamiento en un solo equipo.

Un solo juego, varias formas de entrenar

El set puede configurarse como mancuernas, barra, pesas rusas, pesas y soporte para flexiones, de manera que permite plantear diferentes ejercicios sin tener que comprar cada implemento por separado.

La configuración también es desmontable y permite ajustar el peso. Cada mancuerna puede manejar entre 5 y 10 libras, mientras que la pesa rusa tiene un rango de 3,5 a 11,5 libras y la barra puede configurarse entre 7 y 21 libras.

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Eso permite utilizarlo tanto para comenzar una rutina como para aumentar progresivamente la intensidad, según las características que ofrece el producto.

Pensado para ocupar poco espacio

Uno de los puntos que más me interesaría de un equipo así es precisamente no tener que convertir una habitación en un gimnasio.

Entre las opiniones de compradores aparece varias veces esa ventaja. Una persona destaca que buscaba algo que no ocupara mucho espacio y encontró útil poder utilizar el mismo juego de diferentes maneras. Otra comenta que le ha servido para entrenar en casa, ajustar el peso con facilidad y variar sus ejercicios.

También hay quien resalta la portabilidad, pues asegura que puede llevarlo al parque, a la casa de un amigo o moverlo fácilmente sin necesitar un gimnasio completo.

Detalles que buscan hacerlo más cómodo

La barra cuenta con una superficie de ABS con textura antideslizante, diseñada para mejorar el agarre durante los ejercicios. Además, la varilla de conexión tiene un tubo de acero de 5 mm de espesor y una cubierta de espuma de 20 mm.

El fabricante también incorpora un diseño curvo en esa zona para adaptarse al cuello y cuatro tuercas de seguridad destinadas a mantener las piezas firmes durante el uso.

Las piezas exteriores están fabricadas en polietileno, mientras que el interior combina hierro, barro y arena, de acuerdo con la descripción del producto.

Para mí, el atractivo principal está en la combinación: un solo juego, diferentes configuraciones y menos espacio ocupado. Por $ 165.654, puede ser una alternativa para quien quiere armar o complementar su gimnasio en casa sin comprar varios equipos independientes.

Eso sí, antes de comprar conviene revisar las medidas, el sistema de ajuste y los rangos de peso disponibles para comprobar que se adapten al tipo de entrenamiento que se quiere realizar.

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