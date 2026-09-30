Levantar pesas, hacer dominadas o pasar varios minutos agarrado a una barra puede terminar dejando las manos más resentidas de lo esperado. Por eso, además del peso que se va a levantar, también importa cómo se sostiene el equipo.

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Encontré estos guantes para gimnasio por $33.266, diseñados para acompañar entrenamientos de fuerza y diferentes ejercicios con pesas.

Su principal propuesta combina acolchado de 6 milímetros, agarre de silicona y ventilación, buscando proteger la palma sin convertir el guante en una pieza demasiado rígida.

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Acolchado para proteger la palma

Lo primero que destaca es una almohadilla de amortiguación de 6 mm que cubre desde la palma hasta las puntas de los dedos.

La idea es ofrecer una capa adicional entre la mano y el equipo durante ejercicios que requieren agarrar barras, mancuernas u otros elementos. El fabricante señala que el acolchado está pensado para absorber impactos y ofrecer soporte durante entrenamientos intensos o sesiones prolongadas.

En las opiniones, un comprador destaca precisamente este aspecto: asegura que el acolchado tiene un equilibrio adecuado entre grosor y suavidad y que el agarre le resulta apropiado.

Otro usuario que los ha utilizado de manera constante para entrenamiento con pesas y ejercicios de gimnasio asegura estar satisfecho con la comodidad y la calidad.

Silicona para mejorar el agarre

La palma incorpora silicona antideslizante, un detalle especialmente relevante para quienes hacen ejercicios en los que el agarre es fundamental.

Según la descripción, esta superficie busca ayudar a sujetar con mayor seguridad el equipo y también puede utilizarse durante ejercicios que requieren apoyo de las manos.

Los guantes están fabricados con microfibra resistente a la abrasión, mientras que su diseño sin dedos permite conservar movilidad en las extremidades.

También incorporan un corte en forma de V en la zona entre el pulgar y el índice. El fabricante señala que este diseño busca reducir el riesgo de desgarro en esa zona y facilitar el movimiento natural de la mano.

Ventilación para entrenamientos largos

Otro punto interesante es que no son unos guantes completamente cerrados. La parte posterior utiliza malla transpirable de alta elasticidad y un diseño abierto que busca reducir la sensación de calor y presión durante el ejercicio.

En el interior también hay un material diseñado para absorber la humedad. Eso puede ser útil especialmente durante sesiones largas, cuando el sudor puede hacer que el agarre resulte más incómodo. Además, incorporan un panel de toalla de algodón que permite limpiar el sudor de la cara sin tener que quitarse los guantes.

Fáciles de poner y ajustar

Hay otros pequeños detalles pensados para el uso cotidiano. El diseño de dedos de liberación rápida facilita quitarse los guantes después del ejercicio, mientras que el cierre de velcro ajustable permite modificar el ajuste alrededor de la muñeca.

Uno de los compradores destaca precisamente que le quedan cómodos sin apretar demasiado. También resalta que el diseño de muñeca corta no interfiere con su reloj inteligente durante los entrenamientos.

Este punto puede ser especialmente interesante para quienes utilizan un smartwatch para registrar sus sesiones.

En conjunto, por $ 33.266, estos guantes ofrecen una combinación bastante completa para quienes buscan entrenar con pesas, hacer dominadas o trabajar fuerza: acolchado de 6 mm, palma con silicona, materiales transpirables y ajuste mediante velcro.

No sustituyen una técnica adecuada ni eliminan por sí solos el riesgo de lesiones, pero sí pueden funcionar como un accesorio adicional para quienes prefieren entrenar con protección en las manos.

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