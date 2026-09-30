Hay regalos que terminan guardados en un cajón y otros que realmente pueden acompañar una rutina. Si en su familia o grupo de amigos hay alguien que vive corriendo, encontré una opción que intenta resolver de una vez qué regalarle: una caja con 13 artículos esenciales para corredores por $ 163.136.

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El paquete reúne accesorios para entrenar, hidratarse, cuidarse y prepararse para el día de una carrera. Además, incluye algo que va más allá de los objetos físicos: acceso a una aplicación de running y a un plan de entrenamiento de ocho semanas.

Por eso puede funcionar como regalo para alguien que está empezando a correr, se prepara para un medio maratón o simplemente quiere complementar su equipo.

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¿Qué trae la caja para corredores?

La variedad es probablemente lo que más llama la atención. En lugar de comprar cada accesorio por separado, el paquete reúne diferentes elementos relacionados con el running.

Entre los 13 artículos incluidos están:

Bálsamo antirozaduras.

Jabón deportivo.

Cinta de kinesiología.

Cinturón para correr.

Botella de agua plegable.

Linterna frontal LED impermeable.

Gorro para correr.

Banda para el sudor.

Bufanda o badana para correr.

Porta dorsales.

Acceso a una aplicación de running.

Plan de entrenamiento de 8 semanas.

Caja de regalo.

El contenido cubre necesidades bastante diferentes. Hay elementos para el cuidado personal, accesorios para llevar durante la carrera, hidratación y herramientas que pueden acompañar la preparación.

Un regalo pensado para quien está entrenando

Uno de los detalles que más diferencia este paquete de una caja de accesorios convencional es el código de acceso RunV Premium durante ocho semanas, acompañado por un plan de entrenamiento de ocho semanas.

Según la descripción del producto, el contenido fue seleccionado por corredores experimentados y está pensado para ocasiones como cumpleaños, preparación para un medio maratón, felicitaciones o simplemente como regalo para alguien aficionado al running.

Esto hace que la caja tenga un componente práctico más allá de los accesorios: también incorpora una herramienta de planificación del entrenamiento.

Eso sí, un plan de carrera no sustituye una preparación personalizada cuando una persona tiene necesidades específicas o requiere orientación profesional.

Para el entrenamiento y el día de carrera

También hay varios elementos que pueden tener sentido durante una preparación.

La botella de agua plegable ocupa menos espacio cuando no está llena; el cinturón permite llevar algunos objetos durante las salidas; el porta dorsales está pensado específicamente para el día de competencia y la linterna LED impermeable puede ser útil cuando se corre con poca luz.

El bálsamo antirozaduras y la cinta de kinesiología completan el paquete desde otro frente, mientras que el gorro y la banda para el sudor funcionan como accesorios para las sesiones de entrenamiento.

La idea, en definitiva, es que el corredor pueda encontrar dentro de una misma caja diferentes elementos que normalmente terminaría comprando por separado.

¿Qué dicen quienes la han regalado?

Las opiniones disponibles se enfocan especialmente en su función como regalo.

Una persona contó que su nieto recibió el paquete en Navidad y quedó encantado con el contenido. Otro comprador aseguró que se lo regaló a su yerno, corredor, y que le gustó mucho.

También aparece una opinión particularmente directa: un comprador considera que es un set de regalo adecuado para alguien que entrena para una maratón.

Son experiencias individuales, pero sí muestran cuál parece ser uno de los principales atractivos del producto: no tener que pensar accesorio por accesorio para armar un regalo relacionado con el running.

Por $ 163.136, esta caja de regalo para corredores reúne 13 artículos y suma el acceso de ocho semanas a la aplicación y al plan de entrenamiento. Una alternativa especialmente pensada para ese amigo, familiar o pareja que siempre tiene los tenis listos para salir a correr.

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