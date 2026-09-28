Salir a correr con una botella en la mano puede terminar siendo más incómodo de lo que parece. Lo mismo pasa en una ruta de bicicleta o una caminata larga: además de agua, normalmente hay que llevar celular, llaves, algo para comer y otros objetos pequeños.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quería montar un gimnasio en casa sin llenarlo de máquinas y encontré este set por menos de $ 140.000)

Por eso me llamó la atención esta mochila de hidratación de 2 litros, que encontré por $ 77.444 y que actualmente tiene un 10 % de descuento. La propuesta combina un depósito de agua con espacio adicional para llevar algunas cosas durante actividades al aire libre.

Lo primero que destaca es su tamaño. Se trata de una mochila de hidratación de 12 litros que, según la descripción del producto, pesa apenas 8,5 onzas. Está fabricada en nailon recubierto de poliuretano, un material que el fabricante describe como impermeable y resistente al desgarro, con capacidad para soportar hasta 25 libras.

Lee También

2 litros de agua y espacio para los objetos del recorrido

El compartimento principal está diseñado para llevar una bolsa de hidratación de 2 litros, fabricada en material PEVA de grado alimenticio y libre de BPA.

También incorpora una manguera con válvula de mordida, pensada para beber directamente mientras se está en movimiento. El sistema cuenta con una abrazadera para evitar fugas cuando está bloqueado.

Y aquí aparece uno de los puntos que más me interesó: la mochila no está pensada únicamente para transportar agua.

Tiene un bolsillo principal con cremallera bidireccional, pequeños compartimentos delanteros y varios bolsillos de malla. Estos últimos están pensados para elementos como celular, llaves, paraguas, agua adicional o accesorios pequeños.

Eso puede resultar especialmente práctico en una caminata o una salida de trail running, donde cada objeto que uno tenga que cargar en la mano termina siendo una molestia.

Pensada para moverse sin que la mochila quede bailando

Otro detalle importante en este tipo de productos es el ajuste. Una mochila de hidratación puede tener buena capacidad, pero si se mueve demasiado mientras uno corre, pierde buena parte de su utilidad.

Este modelo cuenta con correas de hombros ajustables entre 19 y 34 pulgadas y una correa de pecho que puede regularse entre 2,4 y 7,9 pulgadas, según las especificaciones suministradas.

La parte posterior utiliza malla de aire, cuyo objetivo es favorecer el flujo de aire y mantener la espalda más fresca. Las correas también buscan distribuir el peso sobre hombros, pecho y cintura.

En las opiniones, precisamente aparecen comentarios positivos sobre este aspecto. Una persona aseguró que la mochila es ligera y cómoda y que se mantiene en su sitio al caminar o correr. Otro comprador destacó que le resulta más cómoda que otras que había probado.

Una mochila que no se limita al running Aunque el nombre del producto apunta directamente a quienes salen a correr, sus usos son bastante más amplios.

La descripción señala que puede utilizarse para senderismo, running, ciclismo MTB, ciclismo, escalada, kayak y esquí, entre otras actividades al aire libre.

Una de las opiniones también destaca precisamente esa versatilidad: un comprador aseguró que la utiliza para correr, montar bicicleta, hacer kayak y esquiar.

Otro comentario me parece especialmente útil para entender el tamaño: una persona señaló que encontró suficiente espacio para aperitivos, llaves del carro, celular y paraguas, además de utilizar la bolsa de 2 litros durante excursiones de un día y algo de trail running.

Con todo eso en mente, la veo más como una alternativa para quien busca llevar hidratación y elementos básicos en una sola pieza, sin pasar a una mochila grande de senderismo.

Por $ 77.444, con el 10 % de descuento indicado, puede ser una opción interesante para quienes están buscando una mochila ligera para correr, montar bicicleta o hacer caminatas y quieren tener el agua disponible sin cargar una botella en la mano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.